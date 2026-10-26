CIDH pide que se respeten los derechos de María Corina Machado en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envía un mensaje a Venezuela pidiendo que se garantice la seguridad a la líder opositora María Corina Machado, que recientemente regresó al país sudamericano.

“CIDH toma nota del regreso al país de María Corina Machado, beneficiaria de medidas cautelares desde 2019”, señaló el organismo internacional a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. “La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia, de conformidad con la Resolución 89/2024”, concluye la misiva.

Además, la CIDH reiteró su disposición a realizar una visita in loco (en el terreno), una solicitud que ya ha elevado al estado venezolano.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y opositora del actual gobierno liderado por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre.