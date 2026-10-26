¿Abejas silvestres en peligro? Hallan rastro de un parásito en Panamá

Un equipo de científicos detectó ADN compatible con Nosema ceranae, un microorganismo parásito conocido por afectar principalmente a las abejas melíferas, en ejemplares de Euglossa imperialis, una especie de abeja silvestre presente en los bosques tropicales de América.

El hallazgo, documentado por primera vez en esta especie, abre nuevas interrogantes sobre las interacciones entre microorganismos y polinizadores nativos.

Los resultados forman parte de la investigación “Detection of Nosema ceranae in Euglossa imperialis (Apidae) and a synthesis of host associations across Hymenoptera”, publicada en la revista científica internacional Environmental Entomology, volumen 55, número 5, de 2026.

Entre los autores de la investigación está Gaspar Bruner-Montero, quién es investigador de la Estación Científica COIBA-AIP y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI-SENACYT).

Para el estudio, los investigadores analizaron 82 abejas macho recolectadas en dos localidades de Panamá: el Parque Nacional Camino de Cruces y Ciudad del Saber.

Mediante pruebas moleculares de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), identificaron material genético compatible con el microorganismo en el tracto digestivo de los insectos.

Los resultados mostraron diferencias entre ambos sitios. En el Parque Nacional Camino de Cruces, 34 de las 44 abejas examinadas dieron positivo, equivalente al 77.3%. En Ciudad del Saber, la detección se registró en 12 de los 38 ejemplares analizados, es decir, el 31.6%.

La diferencia fue estadísticamente significativa, aunque el estudio no determinó qué condiciones ambientales podrían explicar los resultados. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la estación seca y la lluviosa.

Los científicos plantean que futuras investigaciones deberán examinar factores como la temperatura, la humedad, la cobertura vegetal y la composición de las comunidades de polinizadores para comprender mejor las variaciones observadas.

En este caso, los resultados no permiten establecer si Nosema ceranae puede reproducirse dentro de Euglossa imperialis ni si representa un riesgo para su salud.

Una de las posibilidades es que el material genético haya llegado al tracto digestivo mediante el contacto con flores u otros recursos contaminados, sin que se haya establecido una infección.

Para esclarecerlo, será necesario realizar análisis adicionales, como observaciones microscópicas, pruebas moleculares complementarias y experimentos que permitan evaluar la capacidad del microorganismo para infectar a esta especie.

También se requiere confirmar los productos de PCR mediante secuenciación, una verificación que no se realizó en el estudio.