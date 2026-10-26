Trump reafirma su apoyo electoral a Netanyahu y lo llama a ‘terminar el trabajo’ frente a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó a los ciudadanos de Israel a votar por el actual líder en las próximas elecciones, destacando la colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad y defensa. A través de un mensaje dirigido al pueblo israelí, Trump recordó un respaldo previo a Netanyahu, conocido popularmente como “Bibi”, y aseguró que ambos han mantenido una estrecha relación política durante los últimos años. “Bibi y yo hemos tenido una gran relación ganando juntos”, afirmó el mandatario estadounidense, quien atribuyó a esa cooperación una serie de operaciones militares y estratégicas que, según dijo, debilitaron significativamente a Irán.

Capacidades

En su declaración, Trump sostuvo que Israel y Estados Unidos actuaron conjuntamente en diversas operaciones contra el régimen iraní y aseguró que esas acciones impidieron que Teherán desarrollara armamento nuclear. También afirmó que las capacidades militares y económicas de Irán han sido severamente afectadas, aunque no presentó evidencia para respaldar algunas de sus afirmaciones sobre la situación interna del país persa. El presidente estadounidense aprovechó el mensaje para presentar a Netanyahu como un líder clave en la seguridad de Israel. “Cuando vayas a las urnas, recuerda que Bibi ha sido una excelente primera ministro de guerrera”, expresó, en referencia al papel desempeñado por el primer ministro durante los conflictos regionales de los últimos años.

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