Panamá Sub-15 firma una doble victoria histórica para cerrar la fase de grupos del Mundial

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026 está siendo un éxito rotundo para muchas selecciones, entre ellas Panamá. El combinado nacional está participando en esta primera edición histórica de este magno evento que reúne a 189 selecciones afiliadas a la FIFA.

En esta primera etapa de grupos, los dirigidos por César Aguilar cerraron de manera positiva con dos victorias importantes ante Chad (3-1) y contra Malta (2-0). Uno de los puntos a resaltar de este torneo es que te da la oportunidad de enfrentarte a rivales que no se está acostumbrado a jugar.

Anteriormente, Panamá también se vio las caras con Níger (victoria 3-1) y Kenia (derrota 5-1) dentro de esta frase temprana del certamen. Mientras que en el debut de este certamen, el equipo panameño cayó 4-1 ante Macedonia del Norte. El equipo fue de menos a más y pudo conseguir tres victorias de manera consecutiva. Tras este último enfrentamiento, el equipo Sub-15 disfruto de la grata visita del seleccionado mayor y mundialista Roderick Miller, quien milita en el Turan Tovuz de Azerbaiyán.

Estos resultados le permitieron al conjunto de César Aguilar sumar nueve puntos y clasificarse a la siguiente ronda dentro del Nivel C. Hay que recordar que dentro de una particularidades del certamen es que, de acuerdo a su clasificación en la fase de grupos, se disputará la ronda de eliminatoria dependiendo del nivel en la que se clasifique.

Cada nivel tendrá su propio campeón, mientras que el ganador del Nivel A será condecorado como ganador de esta primera versión de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026.