Geociencias suma 1056 réplicas en Azuero y desvincula sismos de Bocas del Toro y Guna Yala

El sistema automático del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizado 1,056 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región de Azuero el pasado 9 de octubre. El corte del registro presentado a las 8:18 a.m. de este lunes 26 de octubre de 2026, refleja un comportamiento descendente en frecuencia y magnitud dentro de la zona del impacto.
Néstor Luque, director del Instituto de Geociencia, explicó que los eventos presentan mayor separación temporal, comporatmiento dque responde al reacomodo progresivo del sistema de fallas Azuero-Soná para recuperar el equilibrio tectónico. El especialista indicó que este proceso natural puede prolongarse durante semanas. Con la disminuci´n paulatina, los movimientos dejarán de ser perceptibles para la población, aunque los instrumentos continuarán registrándolos.
El monitoreo detalló una reducción progresiva en los últimos días: el viernes 23 y el sábado 24 de octubre se contabilizaron 36 réplicas por día; el domingo 25 el registro bajó a 29 eventos; y entre la medianoche y las 8:18 a. m. de este lunes se detectaron siete movimientos.
El Instituto de Geociencias aclaró que otros dos sismos registrados durante el fin de semana no guardan relación con la secuencia de réplicas de Azuero.
El primero ocurrió el domingo 25 de octubre a las 5:37 p. m., con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 5 kilómetros. El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al sur de Chiriquí Grande, en la zona fronteriza entre Bocas del Toro y Chiriquí.
El segundo evento se produjo el mismo domingo a las 9:25 p. m., con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 27 kilómetros, localizado a 35 kilómetros al oeste de Gaigirgordub, entre la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.
Luque reiteró que ambos movimientos responden a fallas independientes y no forman parte del sistema vinculado al terremoto de Azuero. Ante la actividad persistente en el país, el especialista recomendó mantener las medidas de protección civil, identificar zonas seguras, acordar puntos de reunión familiar y conservar una mochila de emergencia.
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