Geociencias suma 1056 réplicas en Azuero y desvincula sismos de Bocas del Toro y Guna Yala

El sistema automático del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizado 1,056 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región de Azuero el pasado 9 de octubre. El corte del registro presentado a las 8:18 a.m. de este lunes 26 de octubre de 2026, refleja un comportamiento descendente en frecuencia y magnitud dentro de la zona del impacto.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencia, explicó que los eventos presentan mayor separación temporal, comporatmiento dque responde al reacomodo progresivo del sistema de fallas Azuero-Soná para recuperar el equilibrio tectónico. El especialista indicó que este proceso natural puede prolongarse durante semanas. Con la disminuci´n paulatina, los movimientos dejarán de ser perceptibles para la población, aunque los instrumentos continuarán registrándolos.

El monitoreo detalló una reducción progresiva en los últimos días: el viernes 23 y el sábado 24 de octubre se contabilizaron 36 réplicas por día; el domingo 25 el registro bajó a 29 eventos; y entre la medianoche y las 8:18 a. m. de este lunes se detectaron siete movimientos.