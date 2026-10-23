Terremoto en Panamá: Geociencias registra 1,039 réplicas e instala nuevas estaciones sísmicas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registraba un promedio de 1,039 réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país este viernes 9 de octubre, según el balance disponible hasta las 7:45 a.m. de este viernes 23 de octubre.

Mientras continúa el seguimiento de la actividad sísmica, la entidad reforzó el monitoreo en la región de Azuero con la instalación de nuevas estaciones y realiza estudios de deformación del terreno para documentar los efectos del sismo.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, informó que un equipo de especialistas se trasladó a las zonas afectadas para inspeccionar las estaciones sísmicas existentes e instalar nuevos equipos en Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro y Macaracas.

Durante las inspecciones en campo, los especialistas identificaron desplazamientos importantes en el sector sur del sistema de fallas Azuero-Soná, hacia Tonosí y el área meridional de Los Santos.

Las mediciones permitirán documentar los cambios registrados en el terreno y aportar información científica para comprender mejor la actividad sísmica de la región.

Geociencias estudia los efectos del terremoto en Azuero

Las investigaciones incluyen el análisis de imágenes satelitales y verificaciones en campo para identificar deslizamientos y otras afectaciones relacionadas con el terremoto.