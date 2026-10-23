Terremoto en Panamá: Geociencias registra 1,039 réplicas e instala nuevas estaciones sísmicas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registraba un promedio de 1,039 réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país este viernes 9 de octubre, según el balance disponible hasta las 7:45 a.m. de este viernes 23 de octubre.
Mientras continúa el seguimiento de la actividad sísmica, la entidad reforzó el monitoreo en la región de Azuero con la instalación de nuevas estaciones y realiza estudios de deformación del terreno para documentar los efectos del sismo.
El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, informó que un equipo de especialistas se trasladó a las zonas afectadas para inspeccionar las estaciones sísmicas existentes e instalar nuevos equipos en Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro y Macaracas.
Durante las inspecciones en campo, los especialistas identificaron desplazamientos importantes en el sector sur del sistema de fallas Azuero-Soná, hacia Tonosí y el área meridional de Los Santos.
Las mediciones permitirán documentar los cambios registrados en el terreno y aportar información científica para comprender mejor la actividad sísmica de la región.
Geociencias estudia los efectos del terremoto en Azuero
Las investigaciones incluyen el análisis de imágenes satelitales y verificaciones en campo para identificar deslizamientos y otras afectaciones relacionadas con el terremoto.
Luque explicó que todavía no existen suficientes registros instrumentales para determinar con certeza cada cuánto tiempo ocurren grandes terremotos en esta falla. Por ello, los especialistas también estudian evidencias geológicas de eventos sísmicos anteriores.
Los resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre el sistema de fallas Azuero-Soná, identificar zonas vulnerables y generar información que respalde la evaluación de riesgos y las medidas de prevención.
Advierten sobre deslizamientos por las lluvias
El Instituto de Geociencias advirtió que las lluvias pueden provocar nuevos deslizamientos en áreas donde ya se han registrado estos eventos, debido a la saturación del suelo.
Ante este riesgo, Luque recomendó a la población mantenerse alejada de los sectores afectados por deslizamientos.
El monitoreo de las réplicas y los estudios de deformación del terreno forman parte de los esfuerzos para documentar los efectos del terremoto y mejorar la comprensión de la actividad sísmica en Azuero.
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