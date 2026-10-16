Terremoto en Azuero: 746 réplicas y cambios en la costa bajo investigación del Instituto de Geociencias

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró 746 réplicas hasta las 7:40 a. m. de este viernes 16 de octubre, tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región de Azuero el pasado 9 de octubre a las 12:56 p.m.

Néstor Luque, director del instituto, detalló que hasta las 4:00 p. m. de este jueves 15 de octubre se habían contabilizado cerca de 696 réplicas. Desde entonces, el registro aumentó en aproximadamente 50 movimientos sísmicos.

Según Luque, las réplicas se concentran alrededor del sistema de fallas de Azuero, cerca del punto donde ocurrió el terremoto principal. Estos movimientos forman parte del proceso de reacomodo de los bloques de la corteza terrestre tras la liberación de energía.

El especialista estimó que esta actividad podría prolongarse entre uno y dos meses. Aclaró, sin embargo, que los sismos registrados fuera de esta zona y que no estén vinculados con el sistema de fallas no necesariamente guardan relación con el terremoto del 9 de octubre.