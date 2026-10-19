Azuero contabiliza 917 réplicas y advierten riesgo de deslaves

Un total de 917 réplicas asociadas al sismo que afectó la región de Azuero ha registrado el sistema automático de detección del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP) hasta la mañana de este lunes 19 de octubre.

Del total de eventos captados por la red de monitoreo, 411 han sido revisados y analizados de forma manual por el personal de turno y estudiantes colaboradores.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que la mayoría de las réplicas se mantiene en el rango de magnitudes de 3 a 4. Sin embargo, durante el fin de semana se dieron eventos de mayor intensidad, entre los que destacaron dos sismos de magnitud 5.1 y 4.8.

A pesar de estos episodios, el comportamiento general de la falla muestra una tendencia a la disminución en la frecuencia de los movimientos. “En el conjunto siguen disminuyendo y cada vez se están espaciando más en el tiempo”, planteó Luque.

El especialista precisó que el sistema de fallas de Azuero se mantiene en un proceso de reajuste y reacomodo de la corteza hasta alcanzar nuevamente el equilibrio térmico y mecánico, etapa previa a la iniciación de un nuevo ciclo de acumulación de energía tectónica.