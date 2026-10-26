Talenpro celebra diez años de impacto social y reconoce el talento artístico

La décima edición de Talenpro se celebró este domingo 25 de octubre, en una jornada que marcó un hito en la historia del concurso ideado por la cantante y compositora Erika Ender.

Diez años después, los resultados están a la vista: durante esta primera década de trayectoria, el programa impulsado por la Fundación Puertas Abiertas ha beneficiado a 54,440 personas, restaurado 72 escuelas primarias, desarrollado 297 proyectos de agricultura familiar, alimentado a 3,877 niños durante la pandemia de la COVID-19, movilizado a 2,300 voluntarios, otorgado 226 becas e involucrado a 6,000 jóvenes en brigadas estudiantiles.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, momentos antes de la gran final, Ender aseguró que se sentía feliz, a pesar de lo laborioso que ha sido este año.

“Cada una de las 1,591 personas que han sido transformadas en estos diez años está en cada uno de nosotros que forma parte de ese rompecabezas que es Talenpro. El éxito se va aprendiendo y construyendo en el camino, conectando con la gente correcta y entendiendo al final del camino cuál es la misión para remar juntos hacia el mismo lado, conectando con ese niño interno que tenemos todos nosotros para entender que cuando hacemos las cosas bien el éxito llega para todos”, reflexionó.

Los artistas nacionales e internacionales que acompañaron a Ender y a los concursantes, quienes se prepararon con la vista puesta en esta gran final, coincidieron con la creadora de Talenpro y subrayaron la importancia de que el talento tenga el propósito de servir a los demás. Entre ellos estuvieron el compositor español Manuel Alejandro, el cantante Emmanuel, la actriz Patricia de León y Karol Wilson, concursante de la edición estadounidense de Operación Triunfo 2026.