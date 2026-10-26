Talenpro celebra diez años de impacto social y reconoce el talento artístico

La décima edición de Talenpro se celebró este domingo 25 de octubre, en una jornada que marcó un hito en la historia del concurso ideado por la cantante y compositora Erika Ender.
Diez años después, los resultados están a la vista: durante esta primera década de trayectoria, el programa impulsado por la Fundación Puertas Abiertas ha beneficiado a 54,440 personas, restaurado 72 escuelas primarias, desarrollado 297 proyectos de agricultura familiar, alimentado a 3,877 niños durante la pandemia de la COVID-19, movilizado a 2,300 voluntarios, otorgado 226 becas e involucrado a 6,000 jóvenes en brigadas estudiantiles.
En una entrevista con La Estrella de Panamá, momentos antes de la gran final, Ender aseguró que se sentía feliz, a pesar de lo laborioso que ha sido este año.
“Cada una de las 1,591 personas que han sido transformadas en estos diez años está en cada uno de nosotros que forma parte de ese rompecabezas que es Talenpro. El éxito se va aprendiendo y construyendo en el camino, conectando con la gente correcta y entendiendo al final del camino cuál es la misión para remar juntos hacia el mismo lado, conectando con ese niño interno que tenemos todos nosotros para entender que cuando hacemos las cosas bien el éxito llega para todos”, reflexionó.
Los artistas nacionales e internacionales que acompañaron a Ender y a los concursantes, quienes se prepararon con la vista puesta en esta gran final, coincidieron con la creadora de Talenpro y subrayaron la importancia de que el talento tenga el propósito de servir a los demás. Entre ellos estuvieron el compositor español Manuel Alejandro, el cantante Emmanuel, la actriz Patricia de León y Karol Wilson, concursante de la edición estadounidense de Operación Triunfo 2026.
Mientras Iván Barrios aseguró que “soñar no cuesta nada” a la hora de hacer realidad un sueño, Alejandro Lagrotta resaltó que Talenpro no solo es una plataforma para visibilizar el talento emergente del país, sino también una vía para enseñar a los futuros artistas que “no solo se trata de tener capacidades artísticas, sino de tener el corazón en el lugar apropiado”.
Para Manuel Alejandro, legendario compositor español conocido por crear melodías para artistas como Raphael y Rocío Dúrcal, conseguir el éxito consiste en “trabajar mucho y que tu madre te dé un poquito de sensibilidad”. Por su parte, el cantante mexicano Emmanuel respondió que el éxito está en emprender una carrera musical porque así lo pide el corazón, y no el bolsillo.
En cambio, la artista Olga Sinclair afirmó a este diario que Talenpro forma parte de esas iniciativas que ayudan a impulsar la educación y la cultura, ya que “no solo transforman el intelecto de la juventud y las nuevas generaciones, sino su sensibilidad y su corazón”.
Todo estaba dispuesto para que la gran final de Talenpro comenzara puntualmente a las 7:00 p. m. en la Arena Roberto Durán. Uno de los momentos especiales de la noche llegó cuando Alexander Acha, hijo de Emmanuel, homenajeó a su padre sobre el escenario al interpretar al piano canciones que han quedado inmortalizadas para varias generaciones, como ‘Simplemente Bella’. El público, entre el que se encontraban la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera, cantó al unísono los temas interpretados antes de que Emmanuel recibiera el reconocimiento Artista Talenpro 2026.
Otros homenajeados fueron la actriz Patricia de León, quien recibió el reconocimiento Faro Panamá por su proyección internacional; el artista Guaynaa, distinguido como Artista de las Nuevas Generaciones; y el compositor Manuel Alejandro, homenajeado por su destacada trayectoria.
El momento más esperado de la noche llegó con el anuncio de los ganadores. En la categoría de Mejor Audiovisual, el premio fue para el cortometraje ‘Infancia Interrumpida’, un trabajo que retrata la realidad del trabajo infantil y que fue realizado por María Gámez, Elaine Pitti y Juneikel Isaac Hurtado, del Instituto Fermín Naudeau.
La categoría de Mejor Grupo de Baile fue para Power Folklore Dance, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en Panamá Oeste.
Por su parte, el premio a Mejor Canción se lo llevó ‘Parte de Ti’, un tema de Luis Saavedra, del Instituto Urracá, en Veraguas.
Por último, el galardón a Mejor Intérprete fue para Amael Domínguez, del Colegio Venancio Fenosa Pascual, de Chepo, por su interpretación de la canción ‘La Gloria de Dios’, de Evaluna y Camilo Montaner.
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