Brecha de atención: 55% de estudiantes no son atendidos por gabinetes psicoeducativos del Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) vuelve a quedarse rezagado en la tarea de garantizar atención psicoeducativa en las escuelas del país. Esta vez, las cifras reflejan el incumplimiento de las metas de apertura de gabinetes psicoeducativos, espacios clave para atender las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes. De acuerdo a cifras registradas en el portal Meduca SIG, del ministerio, en 2025 solo se logró inaugurar apenas 18 gabinetes psicoeducativos, mientras que en lo que va de 2026 ha puesto en funcionamiento otros 36. Esto dista de las metas establecidas en el Plan Estratégico quinquenal, que contemplaba la apertura de 80 nuevos espacios el año pasado y otros 10 este año. De los 90 previstos para entre periodos, solo se han inaugurado 54, es decir, el 60% de lo planificado, lo que deja un diferencia de 36 respecto de la meta establecida.

Los afectados

La falta de cobertura deja a 485,353 estudiantes sin acceso a atención psicológica, lo que representa el 55% del alumnado de las escuelas públicas. Entre ellos está ‘José’ (nombre ficticio para proteger la identidad del menor), un joven de 17 años que atraviesa una situación familiar compleja. José relata haber sufrido negligencia por parte de su madre y su padrastro. Entre los episodios que más recuerda está el día en que, como castigo por desobedecer a este último, fue obligado a abandonar su hogar durante una semana. “Mi mamá me sacó de la casa y me dejó con unos tíos que viven después de Pacora. No tenían luz ni agua, y en los días que estuve ahí no me brindaron comida ni agua”, recordó ‘José’ al hablar con La Decana. Sin embargo, el joven aseguró que no era la primera vez que recibía ese trato por parte de su familia. Mientras sus dos hermanos menores, hijos de su madre y su padrastro, recibían un trato distinto, él se sentía excluido dentro de su propio hogar. Esta situación ha repercutido en su desempeño escolar, tanto en su comportamiento como en sus calificaciones, pues desde octavo grado es un estudiante de matrícula condicional en su actual centro educativo. No obstante, las causas de estas dificultades parecen haber pasado inadvertidas para los adultos de su entorno, tanto en casa como en la escuela. “En la escuela nunca nos han mencionado nada sobre ayuda psicológica (...) ni siquiera se puede hablar con los profesores de orientación”, dijo. La Estrella de Panamá conversó con Verushka Ordaz, Directora Nacional de Servicios Pedagógicos del Meduca, quien señaló que antes de este periodo gubernamental solamente existían 159 equipos psicopedagógicos, los cuales abarcaban unas 400 escuelas, pero actualmente existen 225 equipos sede que atienden los casos a nivel nacional. “Lo ideal sería que cada zona escolar cuente con un equipo psicosocial para la intervención. En este momento somos 225 equipos psicosociales que atienden, pero no llegamos al 100% [de atención]”, expresó. Al ser consultada sobre las cifras que maneja esta dirección del ministerio o cómo se puede reflejar el avance entre una administración y otra, Ordaz destacó que se ha mejorado el impacto y la cercanía de los gabinetes psicoeducativos a situaciones problemáticas. “Nosotros tenemos casos conductuales, emocionales, familiares, sociales, temas de abuso sexual, violencia intrafamiliar y de muchas otras situaciones que son referidas al gabinete. Pero nuestro norte principal, más que dar una cifra, es mencionar que estamos impactando las comunidades educativas con la ampliación de estos servicios”, añadió. Este medio intentó conocer también cifras exactas sobre las atenciones brindadas por los gabinetes psicopedagógicos alrededor del país, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha tenido una respuesta del ministerio sobre cuales son las cifras que manejan. Por su parte, ‘José’ señaló que de haber conocido sobre los gabinetes psicopedagógicos se habría acercado a sus profesores para buscar ayuda sobre su actual situación familiar.

¿Existe el personal suficiente?

Pero más allá de la apertura de nuevos espacios, los datos de Meduca SIG reflejan interrogantes sobre la capacidad del sistema para atender las necesidades psicoeducativas de los estudiantes. Según la plataforma, los gabinetes cuentan con 405 psicólogos y 181 trabajadores sociales distribuidos en todo el país para atender a los estudiantes. Estas cifras suman 586 profesionales de ambas especialidades, cuya disponibilidad es limitada al solo poder atender a 45% de la población estudiantil, según cifras del propio Meduca. Por otro lado, el ministerio es la entidad principal con aumento de planilla en el primer semestre del 2026, así lo reportó La Decana en ‘Planilla estatal aumenta $13,2 millones en el primer semestre’, publicado el pasado 21 de septiembre. De acuerdo a información de la Contraloría General de la República (CGR), el Meduca pasó de una planilla el Meduca contrató unos 1,459 nuevos empleados en este periodo, siendo la institución con mayor incremento de funcionarios en comparación con 2025. Este diario también revisó la planilla más reciente publicada por la entidad en el sitio web de monitoreo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), correspondiente al mes de septiembre. De acuerdo al documento, el Meduca cuenta con 256 trabajadores sociales y 493 psicólogos en su planilla. Sin embargo, se prioriza la contratación de puestos administrativos como secretarias, de las cuales el ministerio cuenta con 1904, además de unas 603 oficinistas. Otro puesto con alta contratación es el de promotor, por ejemplo, el Meduca cuenta con 1584 de estos. La Estrella de Panamá cuestionó al ministerio sobre esta situación, sin embargo, tampoco se ha recibido respuesta.

Persiste la falta de avances