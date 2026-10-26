Libia Montaño presenta una agenda musical en Panamá del 27 al 31 de octubre

La soprano panameña Libia Montaño regresa a los escenarios de su país natal del 27 al 31 de octubre con una agenda que combina la interpretación lírica, la formación musical y la promoción cultural. Durante cinco días, la artista participará en seis actividades que abarcan desde presentaciones de ópera y recitales hasta conciertos de música sacra y una propuesta escénica inspirada en Halloween.
Radicada en Miami (Estados Unidos), Montaño ha desarrollado una trayectoria internacional con presentaciones en Europa, Asia y América. Su visita a Panamá representa una oportunidad para reencontrarse con el público nacional y compartir distintas facetas de su carrera, tanto en el escenario como en el ámbito académico.
La programación comenzará el martes 27 de octubre, a las 7:30 pm, con ‘La Fiesta de la Ópera’, en el Teatro Nacional. Organizado por A Tutta Voce, Ópera Panamá y Ricardo Velásquez, el encuentro reunirá a agrupaciones vinculadas al género lírico nacional. Montaño participará en representación de Libiamo, la plataforma artística y cultural que fundó en 2018. Los boletos están disponibles a través de Panatickets.
El miércoles 28 de octubre, la soprano asumirá también una faceta formativa durante el II Simposio de Canto y Dirección Coral, organizado en el marco del Encuentro Latinoamericano de Música Coral. Allí impartirá el taller ‘Cuidar la Voz: Herramientas para directores y el trabajo vocal saludable’, dirigido a compartir recursos para promover el cuidado de la voz y una práctica vocal adecuada en el trabajo coral.
Ese mismo día, a las 7:00 pm, ofrecerá un recital en Colores de Panamá, ubicado en el Casco Antiguo de la capital. La presentación tendrá un costo de entrada de $35.
La agenda continuará el jueves 29 de octubre con un concierto de música sacra en la iglesia de San José, conocida por albergar el histórico Altar de Oro. La presentación, que forma parte de la programación de ELAMCO, será de entrada gratuita.
El viernes 30 de octubre, a las 6:00 pm, Montaño participará como solista en la interpretación de ‘Misa Criolla’, del compositor argentino Ariel Ramírez, durante el concierto de clausura del encuentro latinoamericano. La actividad se celebrará en Soka Gakkai Panamá y también será gratuita.
La programación culminará el sábado 31 de octubre con Opera Masquerade by Libiamo, una producción musical y escénica inspirada en Halloween que busca acercar el género lírico a nuevos públicos mediante una propuesta diferente.
El espectáculo comenzará a las 8:00 pm en Rock And Folk, en Calle Uruguay, y reunirá a Montaño con otros tres intérpretes: el tenor Ricardo Sasso, la soprano Génesis González y el barítono Irvin Vega.
Las entradas tendrán un precio de preventa de $20 y de $25 el día del evento. La producción forma parte de las iniciativas de Libiamo para promover experiencias artísticas y ampliar los espacios de encuentro entre la ópera y el público.
La trayectoria de Montaño comenzó con su formación en el Conservatorio Nacional de Panamá, donde se graduó con honores. Posteriormente obtuvo una maestría en Música en la Universidad Internacional de Florida, con distinción magna cum laude. Actualmente cursa una maestría en Gestión de Proyectos Culturales en la Universidad Europea del Atlántico, en España.
Además de su actividad como intérprete, se desempeña como profesora de Canto en la Facultad de Teatro Musical de la Universidad de Miami Dade, en Estados Unidos.
Entre los momentos destacados de su carrera figuran su participación en clases magistrales con la reconocida soprano Montserrat Caballé y su interpretación del papel de Pamina en ‘La flauta mágica’, de Wolfgang Amadeus Mozart, en Argentina. También ha ofrecido recitales en Francia y participado como solista en el Barcelona Music Festival, en España, y en el International Canal Arts Festival de Pekín (China).
Montaño es fundadora de Libiamo, una plataforma artística, educativa y cultural nacida en Panamá que actualmente desarrolla actividades también en Estados Unidos. Asimismo, creó Libiamo Foundation, una organización sin fines de lucro establecida en ese país que apoya el desarrollo artístico y profesional de cantantes latinoamericanos, músicos locales y talentos emergentes.
Con esta visita, la soprano reúne en una misma agenda la interpretación, la enseñanza y la gestión cultural. Su participación en actividades de distintos formatos también permitirá al público panameño acercarse a la ópera desde perspectivas que van más allá del escenario tradicional.
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