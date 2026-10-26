Libia Montaño presenta una agenda musical en Panamá del 27 al 31 de octubre

La soprano panameña Libia Montaño regresa a los escenarios de su país natal del 27 al 31 de octubre con una agenda que combina la interpretación lírica, la formación musical y la promoción cultural. Durante cinco días, la artista participará en seis actividades que abarcan desde presentaciones de ópera y recitales hasta conciertos de música sacra y una propuesta escénica inspirada en Halloween.

Radicada en Miami (Estados Unidos), Montaño ha desarrollado una trayectoria internacional con presentaciones en Europa, Asia y América. Su visita a Panamá representa una oportunidad para reencontrarse con el público nacional y compartir distintas facetas de su carrera, tanto en el escenario como en el ámbito académico.

La programación comenzará el martes 27 de octubre, a las 7:30 pm, con ‘La Fiesta de la Ópera’, en el Teatro Nacional. Organizado por A Tutta Voce, Ópera Panamá y Ricardo Velásquez, el encuentro reunirá a agrupaciones vinculadas al género lírico nacional. Montaño participará en representación de Libiamo, la plataforma artística y cultural que fundó en 2018. Los boletos están disponibles a través de Panatickets.

El miércoles 28 de octubre, la soprano asumirá también una faceta formativa durante el II Simposio de Canto y Dirección Coral, organizado en el marco del Encuentro Latinoamericano de Música Coral. Allí impartirá el taller ‘Cuidar la Voz: Herramientas para directores y el trabajo vocal saludable’, dirigido a compartir recursos para promover el cuidado de la voz y una práctica vocal adecuada en el trabajo coral.

Ese mismo día, a las 7:00 pm, ofrecerá un recital en Colores de Panamá, ubicado en el Casco Antiguo de la capital. La presentación tendrá un costo de entrada de $35.

La agenda continuará el jueves 29 de octubre con un concierto de música sacra en la iglesia de San José, conocida por albergar el histórico Altar de Oro. La presentación, que forma parte de la programación de ELAMCO, será de entrada gratuita.

El viernes 30 de octubre, a las 6:00 pm, Montaño participará como solista en la interpretación de ‘Misa Criolla’, del compositor argentino Ariel Ramírez, durante el concierto de clausura del encuentro latinoamericano. La actividad se celebrará en Soka Gakkai Panamá y también será gratuita.