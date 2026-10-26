Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 26 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias intermitentes, aguaceros aislados y posibles ráfagas de viento en distintas regiones del país para este lunes 26 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas propias de la temporada lluviosa.

De acuerdo con el boletín meteorológico N.°1, la atmósfera se mantiene condicionalmente inestable por la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, así como por sistemas de bajas presiones sobre el mar Caribe y el Pacífico, al oeste de Costa Rica.

Para la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias intermitentes en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, la costa norte de Veraguas y el norte de Colón. En horas de la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en estas áreas, además de Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse aguaceros aislados en sectores del golfo y las tierras altas de Chiriquí, el sur de Veraguas y la península de Azuero, así como en zonas costeras y cordilleras de Darién.

Para la tarde y noche, el pronóstico contempla episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, centro, oeste y este, además del golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28°C y 31°C.

El boletín también advierte que los índices de radiación ultravioleta UV-B estarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición al sol.