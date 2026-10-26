Turismo invisible: La IA ignora a Panamá en las búsquedas de viajes globales, revela informe de LLYC

En un entorno donde la inteligencia artificial generativa se ha consolidado como el nuevo prescriptor para la toma de decisiones de viaje a nivel global, Panamá enfrenta marcadas desconexiones entre la gran riqueza de su oferta real y la representación que construyen los algoritmos cuando un potencial turista busca información. Así lo expone el reciente informe “Panamá en el espejo de la IA: Una mirada al posicionamiento turístico”, presentado por la firma global de consultoría de marketing y corporate affairs LLYC.

En las búsquedas espontáneas donde no se nombra a Panamá, el destino es prácticamente invisible, apareciendo en apenas el 0.1% de las consultas genéricas. Ante búsquedas abiertas de aventura, naturaleza o cultura, la IA recomienda de forma prioritaria a otros países como Costa Rica o México. A esta falta de visibilidad se suma una marcada dependencia de relatos extranjeros, ya que el 63% de las fuentes web citadas por los motores para argumentar sus respuestas sobre Panamá corresponde a portales, guías e instituciones internacionales. Entre las fuentes locales más influyentes destaca la web del Canal de Panamá.

En las consultas donde sí se menciona explícitamente a Panamá, el relato turístico presenta una marcada centralización en la capital. Ciudad de Panamá está presente en el 95.8% de los itinerarios y respuestas, respaldada casi en su totalidad por dos sitios ancla: el Casco Antiguo (59.4%) y el Canal de Panamá (58.2%). Respecto a las regiones del interior, la IA reconoce de manera sólida a Bocas del Toro (68.3% de presencia), Guna Yala (59.8%) y Boquete/Tierras Altas (53.7%).

El informe destaca dos casos particulares en el interior del país: la Riviera Pacífica enfrenta un reto de marca, apareciendo en apenas el 15.5% de las recomendaciones, ya que la IA menciona playas y complejos de forma fragmentada (como Coronado en un 60.8% o Playa Blanca en un 47.4%), pero no logra identificar el concepto unificado de ‘Riviera Pacífica’ como polo vacacional; mientras que Guna Yala (San Blas) sufre un vacío de contenido específico, pues aunque es recomendado por la IA en casi el 60% de los casos como un imperdible de playa, solo un 7% de las respuestas logra nombrar un sitio o isla específica, demostrando que los algoritmos carecen de datos estructurados sobre la experiencia.

Por oferta turística, la narrativa de la IA está fuertemente dominada por cultura e historia (76.6%), naturaleza (74.5%) y sol y playa (67.9%). En contraste, la categoría MICE y turismo de negocios apenas alcanza un 14.6% de detalle descriptivo, mientras que el segmento de compras e incentivos es prácticamente inexistente (4.3%), desaprovechando la amplia infraestructura de centros comerciales.

Al comparar a Panamá frente a Costa Rica, México, Perú y Ecuador en preguntas de atributos y aspectos prácticos, la IA define al país principalmente por su función geográfica y sus ventajas logísticas. Los algoritmos asocian a Panamá con descriptores como “tropical crossroads of the world” y “bridge connecting oceans”.

Panamá supera a la media de sus competidores en atributos como estilo de vida cosmopolita y moderno, rol de encrucijada o puente, facilidad financiera por el uso del dólar, presencia de un icono emblemático, vida nocturna urbana y conectividad aérea.

En la evaluación de aspectos prácticos, Panamá lidera como el país más fácil de visitar debido a su infraestructura y seguridad. Sin embargo, registra saldos negativos frente a otros países en los factores que despiertan la conexión emocional y el deseo de viajar, como gastronomía y sostenibilidad.

Además, la IA identifica como principales puntos débiles del destino el costo económico y las inclemencias del clima caracterizado por calor y humedad. “La irrupción de los LLMs como intermediarios en el proceso de decisión del viajero no sustituye al marketing tradicional: lo duplica. Cualquier destino que quiera competir en la actualidad necesita operar dos estrategias paralelas y complementarias”, señaló Teresa Rey, directora general de LLYC en Panamá.

Frente a este escenario, LLYC identifica varias oportunidades estratégicas para Panamá.

En primer lugar, adoptar una estrategia de Dual Marketing, respondiendo a una realidad donde los países ya no solo deben posicionarse ante las personas, sino también en los algoritmos de inteligencia artificial que actúan como prescriptores de viaje.

En segundo lugar, desarrollar webs oficiales AI-First, aprovechando la oportunidad para liderar la vanguardia tecnológica en la región y rediseñar sus activos web oficiales bajo un enfoque AI-First, convirtiendo los portales turísticos en la fuente primaria de información en una era donde los viajeros le preguntan directamente a la IA.

En tercer lugar, reclamar la posición de ‘Primer Destino’ en Latinoamérica, aprovechando que la IA ya reconoce a Panamá como un país seguro, sumamente conectado y con infraestructura superior para posicionarlo activamente ante búsquedas de viajeros que planean su primer viaje a la región, un terreno disputado hoy por Costa Rica.

En cuarto lugar, evolucionar de la funcionalidad a la emocionalidad, aprovechando la capacidad de posicionarse como un destino de estancia prolongada y de alto valor añadido e inyectando capital emocional al relato sintético de Panamá.

Por último, consolidar la marca Riviera Pacífica, permitiendo que el área se posicione como región y polo vacacional unificado, y no solo como complejos individuales.

Para evaluar de forma precisa la percepción algorítmica del país, LLYC diseñó un marco metodológico dividido en tres grandes bloques de análisis cuantitativo y cualitativo.

Por un lado, se procesaron y estructuraron 1,506 respuestas generadas en inglés a partir de 251 preguntas formuladas, aplicando tres iteraciones consecutivas por cada combinación de pregunta y modelo para controlar la variabilidad de las respuestas.

La muestra analítica combinó el desempeño comparativo de dos motores de IA: Gemini 3.5 Flash (753 respuestas) y GPT-5 mini con acceso a búsqueda web (753 respuestas).

El dataset principal de búsqueda se dividió en dos enfoques estratégicos: visibilidad espontánea, diseñado para medir si la IA recomienda a Panamá ante consultas genéricas de viaje en la región; y visibilidad sugerida, formuladas citando explícitamente a Panamá para analizar la calidad de las respuestas, la precisión y la cobertura geográfica en seis temáticas principales (sol y playa, naturaleza y ecoturismo, MICE/negocios, aventura, cultura e historia, y compras) cruzadas con cinco perfiles de viajero (familias, parejas, mochileros, seniors y ejecutivos).

Por otro lado, el estudio incorporó un módulo cualitativo de atributos con 810 respuestas adicionales, analizando la imagen de Panamá frente a los países de la región que obtuvieron más menciones en la búsqueda espontánea: Costa Rica, México, Perú y Ecuador.