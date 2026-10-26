Panamá y Montería fortalecen vínculos turísticos y empresariales

Empresarios y representantes del sector turístico de Panamá y Montería, en el departamento colombiano de Córdoba, sostuvieron una serie de encuentros en la capital panameña con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación, intercambio turístico y desarrollo de negocios entre ambos destinos.

La delegación colombiana estuvo encabezada por María Luisa Vilaró, secretaria de Turismo de la Alcaldía de Montería, acompañada por representantes de agencias de viajes, quienes participaron en reuniones con empresarios y gremios turísticos panameños. Entre las organizaciones participantes destacó la Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI).

Como parte de la agenda, los visitantes conocieron iniciativas empresariales y atractivos turísticos de Panamá mediante reuniones y recorridos que incluyeron encuentros con Lorena Masi, del Grupo Dekel, así como una visita al Museo del Chocolate Casa Coronel.