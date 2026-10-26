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Cancelan desfiles patrios en Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos tras el terremoto

Las direcciones regionales invita a rendir tributo a la patria mediante gestos de solidaridad con las comunidades del interior
Las direcciones regionales invita a rendir tributo a la patria mediante gestos de solidaridad con las comunidades del interior Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 26/10/2026 12:22
La medida busca resguardar la seguridad de la comunidad educativa y enfocar los recursos en la atención humanitaria de las familias afectadas

Las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación (Meduca) en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos hicieron oficial mediante un comunicado la cancelación de los desfiles patrios programados para los días 3 y 4 de noviembre en sus respectivas regiones educativas.

Las decisiones fueron adoptadas tras un proceso de consulta y consenso entre autoridades educativas, alcaldes, directores de centros escolares y estamentos de seguridad como el Ministerio de Salud (Minsa), la Policía Nacional y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La medida responde a criterios de prevención y seguridad pública para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y la ciudadanía ante los daños estructurales registrados en edificaciones a lo largo de las rutas tradicionales de desfile y las constantes réplicas derivadas del terremoto de 7.5 del pasado 9 de octubre.

Las autoridades de las cuatro provincias centrales hicieron un llamado unánime a rendir tributo a la patria mediante gestos de solidaridad, acompañamiento y asistencia humanitaria hacia las familias afectadas por la emergencia.

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