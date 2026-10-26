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Potabilizadora de Escobal detendrá operaciones por tres horas este miércoles

Residentes de Escobal deberán tomar medidas preventivas ante el corte de agua anunciado por la ACP.
Residentes de Escobal deberán tomar medidas preventivas ante el corte de agua anunciado por la ACP. Deposit Photos
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Mileika Lasso
  • 26/10/2026 12:38
La ACP informa que la potabilizadora de Escobal en Colón suspenderá el servicio de agua el miércoles 28 de octubre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. por mantenimiento

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que la Potabilizadora de Escobal, ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente la producción y distribución de agua potable el próximo miércoles 28 de octubre.

La interrupción del suministro afectará a los residentes de la comunidad de Escobal en un horario comprendido entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m..

Según la entidad, el corte obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en las instalaciones de la planta. La ACP argumentó que estas labores son requeridas para garantizar la continuidad del servicio e idoneidad del agua que suministran a la población.

Ante la suspensión programada, la administración del Canal solicitó a los usuarios de la zona afectada tomar las previsiones correspondientes para abastecerse del líquido durante el periodo que duren las labores.

Potabilizadora de Escobal detendrá operaciones por tres horas este miércoles
Cedida | ACP
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