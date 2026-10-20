¿Qué pasó hoy en Panamá? Estas son las noticias destacadas del 20 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 20 de octubre por acontecimientos judiciales, medidas preventivas ante las lluvias, apoyo económico a comunidades afectadas por el terremoto y la preparación de la Selección Sub-15 para una cita mundialista.

-Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de 11 personas y el depósito domiciliario para otras dos, investigadas por presunta delincuencia organizada y blanqueo de capitales en el marco de la operación Poseidón. Entre los detenidos figuran dos presuntos cabecillas del grupo criminal, mientras el proceso continúa y se mantienen las medidas cautelares establecidas.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en los distritos de Mariato y Soná, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, debido a las condiciones atmosféricas inestables pronosticadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). La medida busca prevenir riesgos asociados a las lluvias, como crecidas de ríos e inundaciones.

-Fue suspendida la audiencia de los 22 nuevos indiciados en la operación Credenciales, relacionada con la presunta falsificación de títulos académicos de docentes del Ministerio de Educación (Meduca). La diligencia había comenzado a las 2:00 p. m., pero uno de los aprehendidos no pudo comparecer por motivos de salud y deberá presentarse en una nueva fecha.

-La Contraloría General de la República distribuyó aproximadamente $2.48 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, según informó el contralor Anel Flores. Los recursos buscan respaldar las labores de atención y recuperación, y se prevén nuevos desembolsos para otras zonas que también reportaron daños.

-La Selección Sub-15 de Panamá ultima detalles para participar en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, del 24 al 30 de octubre. El equipo, dirigido por César Aguilar, viajará este miércoles 21 de octubre para completar su preparación antes de afrontar el compromiso internacional.