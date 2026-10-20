¿Aún no ha retirado su Cepadem? MEF explica cómo consultar el listado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exhortó a los ciudadanos que aún no han retirado su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a verificar si sus cédulas aparecen en el listado oficial de beneficiarios.

La institución recordó que los interesados pueden realizar la consulta a través de su sitio web oficial, siguiendo unos sencillos pasos para comprobar si están incluidos en el registro.