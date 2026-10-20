¿Aún no ha retirado su Cepadem? MEF explica cómo consultar el listado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exhortó a los ciudadanos que aún no han retirado su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a verificar si sus cédulas aparecen en el listado oficial de beneficiarios.
La institución recordó que los interesados pueden realizar la consulta a través de su sitio web oficial, siguiendo unos sencillos pasos para comprobar si están incluidos en el registro.
Para verificar la información, los ciudadanos deben ingresar a www.mef.gob.pa, dirigirse al menú “Documentos” y seleccionar la opción “Listado de Cepadem”. Una vez allí, podrán revisar si su número de cédula figura entre las personas habilitadas.
El MEF aclaró que únicamente las personas cuya información haya sido confirmada por la institución podrán recibir su certificado.
Por ello, las autoridades recomiendan consultar exclusivamente los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener información confiable sobre el proceso.
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