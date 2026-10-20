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¿Aún no ha retirado su Cepadem? MEF explica cómo consultar el listado

El MEF insta a verificar el listado oficial antes de retirar el Cepadem.
El MEF insta a verificar el listado oficial antes de retirar el Cepadem. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/10/2026 17:15
El MEF recordó cómo consultar el listado oficial para saber si tiene pendiente el retiro de su Cepadem.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exhortó a los ciudadanos que aún no han retirado su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a verificar si sus cédulas aparecen en el listado oficial de beneficiarios.

La institución recordó que los interesados pueden realizar la consulta a través de su sitio web oficial, siguiendo unos sencillos pasos para comprobar si están incluidos en el registro.

MEF publica pasos para consultar el listado oficial de Cepadem

Para verificar la información, los ciudadanos deben ingresar a www.mef.gob.pa, dirigirse al menú “Documentos” y seleccionar la opción “Listado de Cepadem”. Una vez allí, podrán revisar si su número de cédula figura entre las personas habilitadas.

El MEF aclaró que únicamente las personas cuya información haya sido confirmada por la institución podrán recibir su certificado.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar exclusivamente los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener información confiable sobre el proceso.

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