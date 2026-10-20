Suspenden audiencia por el caso de los diplomas falsificados

Se suspende la audiencia a los 22 nuevos indiciados en la Operación Credenciales, vinculados con la presunta falsificación de títulos académicos de docentes del Ministerio de Educación.

La audiencia arrancó a las 2 de la tarde. Un total de 22 personas comparecieron, mientras que otro aprehendido por las autoridades no pudo ir por su condición médica y deberá tener su audiencia otro día.

Los indiciados provienen de distintas provincias, principalmente Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá.

Entre ellos hay 10 docentes que trabajan en el Meduca. También se encuentran cajeras, peluqueras, un creador de contenido digital, un trabajador de la construcción y personas desempleadas.

Las personas fueron aprehendidas la mañana del lunes. Hasta el momento no se ha legalizado la aprehensión, ni imputado formalmente los cargos. La audiencia continuará el miércoles a las 8:00 a.m.