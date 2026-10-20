  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Suspenden audiencia por el caso de los diplomas falsificados

Las personas fueron aprehendidas la mañana del lunes. Hasta el momento no se ha legalizado la aprehensión.
Las personas fueron aprehendidas la mañana del lunes. Hasta el momento no se ha legalizado la aprehensión. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 20/10/2026 17:28
Los indiciados provienen de distintas provincias, principalmente Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá.

Se suspende la audiencia a los 22 nuevos indiciados en la Operación Credenciales, vinculados con la presunta falsificación de títulos académicos de docentes del Ministerio de Educación.

La audiencia arrancó a las 2 de la tarde. Un total de 22 personas comparecieron, mientras que otro aprehendido por las autoridades no pudo ir por su condición médica y deberá tener su audiencia otro día.

Los indiciados provienen de distintas provincias, principalmente Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá.

Entre ellos hay 10 docentes que trabajan en el Meduca. También se encuentran cajeras, peluqueras, un creador de contenido digital, un trabajador de la construcción y personas desempleadas.

Las personas fueron aprehendidas la mañana del lunes. Hasta el momento no se ha legalizado la aprehensión, ni imputado formalmente los cargos. La audiencia continuará el miércoles a las 8:00 a.m.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo