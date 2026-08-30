Caso de diplomas falsos: jueza ordena detención provisional para 10 imputados y casa por cárcel para otros 13

La audiencia por el caso de los presuntos diplomas y registros académicos falsos denunciados por el Ministerio de Educación (Meduca) concluyó la noche de este domingo 30 de agosto con la imposición de medidas cautelares para las 23 personas imputadas.

Aproximadamente a las 7:30 p.m., la jueza de garantías Irene Cedeño ordenó la detención provisional de 10 de los imputados, mientras que a los otros 13 implicados les impuso retención domiciliaria, medida solicitada por el Ministerio Público debido a sus condiciones de salud.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada y ejercicio ilegal de la profesión.

Las partes apelaron las decisiones adoptadas por la jueza Cedeño. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue fijada para el próximo 21 de septiembre, a las 8:30 de la mañana.

La decisión de este domingo se produce después de tres días de audiencia, en los que el Ministerio Público y los abogados defensores presentaron sus respectivos argumentos.

El caso es investigado por el Ministerio Público mediante la denominada Operación Credenciales I, a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación (Meduca) por la presunta utilización de diplomas y registros académicos falsos.

La jueza de garantías declaró el jueves 27 de agosto legal la aprehensión de 22 de las 23 personas que participaron en la audiencia, mientras que la detención de una mujer fue declarada ilegal.

Esta última decisión estuvo relacionada exclusivamente con la legalidad de la aprehensión y no representó una absolución ni su exclusión de la investigación.

Inicialmente, la investigación contempla a 25 personas indiciadas. De ellas, 23 participaron en la audiencia desarrollada desde el jueves, mientras que otras dos personas aprehendidas enfrentaron sus respectivas audiencias por separado.

En esos casos, el juez declaró legal la aprehensión, formuló la imputación y ordenó la detención provisional. Los abogados defensores también apelaron esas medidas y está pendiente la fecha para la audiencia correspondiente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estimó que el perjuicio económico ocasionado al Estado por el presunto esquema supera los 767 mil dólares.

De acuerdo con la Fiscalía, este monto corresponde principalmente a los salarios y bonificaciones que habrían recibido docentes que ocuparon cargos utilizando registros académicos presuntamente falsos.

No obstante, el perjuicio económico podría aumentar a medida que avance la investigación, debido a que la denuncia presentada inicialmente por el Meduca contempla al menos 401 casos de registros presuntamente falsos.

Según la tesis del Ministerio Público, el uso de estas acreditaciones habría permitido a algunos docentes obtener ventajas dentro de los procesos de selección, nombramiento, ascenso y promoción del Meduca.

Durante las audiencias, la fiscal Elizabeth Carrión presentó los elementos que, a criterio de la Fiscalía, sustentan las imputaciones y detalló la presunta participación que habría tenido cada uno de los investigados.