Ministro Ventura Vega reafirma disposición al diálogo con docentes separados por protestas

El ministro de Educación, Ventura Vega, reiteró este domingo 30 de agosto su disposición al diálogo al ser consultado sobre la situación de los docentes que fueron destituidos o separados de sus cargos a raíz de las protestas.

Vega recordó su trayectoria como educador y destacó la importancia de la labor docente, al señalar que él mismo se formó en la Escuela Normal de Santiago, al igual que un alto porcentaje de los educadores que actualmente ejercen en el país.

“Yo salí del aula de la Normal de Santiago y un altísimo porcentaje de los docentes que están aquí vienen de la Normal de Santiago, otros de la Universidad Nacional, pero al final, educadores”, expresó.

El ministro señaló que su experiencia frente a un aula le permitió comprender la responsabilidad que implica formar a los estudiantes y transmitir conocimientos.

“Tuvimos la vivencia de tratar con un niño y saber la importancia de ser un gran educador responsable y transmitir los conocimientos a los niños, que no es nada fácil”, manifestó.

Hace dos semanas la dirigencia de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá pidió Vega, quien remplazo a Lucy Molinar tras su renuncia, que revise la situación de 298 educadores que, según el gremio, llevan más de 400 días separados de sus puestos y salarios.

El reclamo se relaciona con las separaciones de docentes ocurridas después de la huelga iniciada el 23 de abril de 2025 en rechazo a las reformas a la ley que regula la Caja de Seguro Social.

Los docentes separados también han denunciado afectaciones económicas a sus hogares y cuestionamientos sobre la actuación de los tribunales frente a los procesos disciplinarios.

El llamado fue divulgado en redes sociales un día después de que Vega asumiera la conducción del Ministerio de Educación.

“Sr. Ministro de Educación, Ventura Vega: comience con el pie derecho”, señaló Asomogrerp en su pronunciamiento, en el que atribuyó las separaciones a procesos administrativos que, según la organización, estuvieron marcados por cuestionamientos al debido proceso durante la administración de la exministra Lucy Molinar.

Al ser consultado específicamente sobre si tiene previsto reunirse con los docentes que fueron destituidos o separados de sus cargos, Vega recordó una posición que, según dijo, estableció desde el primer día de su gestión.

“Recuerde que el primer día que me nombraron me llamaron a una conferencia de prensa y dije categórico: yo soy un hombre de diálogo y respetuoso de la ley”, afirmó.

El ministro aseguró que mantiene esa postura y que el respeto a la legislación continúa siendo uno de los principios que orientan su actuación al frente del Ministerio de Educación.

“Mantengo eso y siempre ha sido el norte de mi vida”, concluyó Vega.