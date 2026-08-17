Orillac defiende designación de Ventura Vega tras renuncia de Lucy Molinar

El ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, se refirió este lunes a la salida de Lucy Molinar del Ministerio de Educación y a la designación de Ventura Vega como nuevo titular de la entidad.

En una entrevista para medios de comunicación, Orillac señaló que la salida de Molinar responde a un asunto personal relacionado con el proceso de las computadoras portátiles, el cual aseguró, continúa bajo análisis.

“La salida de la Ministra de Educación es un tema personal, un tema digamos que nace por una situación de la misma, el trámite, el proceso de las laptop”, dijo.

El ministro agregó que el caso está siendo estudiado y recordó que Molinar presentó una denuncia relacionada con el proceso. “Es un tema que se está estudiando, analizando y obviamente la Ministra puso una denuncia en cuanto al proceso y esperemos los resultados de ello”, manifestó.

Sobre la llegada de Ventura Vega al Meduca, Orillac afirmó que su designación se produce tras la renuncia de Molinar y defendió su capacidad para sumir el cargo.

“Yo creo que el licenciado Ventura Vega tiene toda la capacidad, ha demostrado en los diferentes cargos en los cuales ha ocupado su buen manejo y creo que las críticas vienen de más”, señaló.

Ante las críticas surgidas por la nueva designación, Orillac pidió esperar a que el nuevo ministro ejerza sus funciones y dé continuidad a los programas impulsados por la actual administración en materia educativa.

“Esperemos y dejemos que el licenciado Vega haga lo propio y pueda mantener el programa que viene con el gobierno desarrollando con el tema de educación”, concluyó.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, presentó formalmente su renuncia al cargo que desempeñaba al frente del Ministerio de Educación (Meduca), el pasado 12 de agosto de 2026, en un comunicado oficial emitido por la propia entidad.

Por su parte, el procurador de la Nación, Luis Gómez, confirmó el pasado 13 de agosto que el Ministerio Público abrió una investigación por la contratación de computadoras realizada a través del Meduca, luego de recibir una solicitud de ministra Molinar.