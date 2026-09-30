Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo este 30 de septiembre

La jornada de este miércoles 30 de septiembre de 2026 estuvo marcada por acontecimientos de relevancia nacional e internacional, entre ellos el futuro de Cobre Panamá, los nuevos precios de los combustibles, diferencias internas en el PRD y un incidente registrado durante un vuelo con destino a Tel Aviv.

-Cobre Panamá: La Comisión Interministerial entregó al presidente José Raúl Mulino su informe final sobre el futuro de Cobre Panamá, con recomendaciones y criterios para abordar la situación del proyecto minero en Donoso. El documento será analizado por el mandatario antes de anunciar una decisión.

-Precios del combustible en Panamá: A partir de las 6:00 a.m. del viernes 2 de octubre, cambiarán los precios máximos de los combustibles. La gasolina de 95 octanos subirá 0.040 centavos por litro, la de 91 octanos aumentará 0.031 centavos, mientras que el diésel bajo en azufre bajará 0.019 centavos. Los precios estarán vigentes hasta el 16 de octubre.

-PRD: La dirección nacional del PRD censuró a su secretaria general, Balbina Herrera, por una carta enviada a la bancada sobre el proyecto de reformas electorales. La dirigencia sostuvo que la posición expresada en la misiva no había sido aprobada previamente por los organismos del partido.

-Jamones nacionales: El IMA avanza en la compra de 500 mil jamones picnic de producción nacional para las actividades de fin de año. La institución indicó que no contempla importar jamones para este proceso.

-Incidente aéreo: Autoridades investigan un incidente registrado en un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv y que terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. Reportes internacionales señalan que el copiloto habría atacado al capitán durante el vuelo, provocando una pérdida repentina de altitud.