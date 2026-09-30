Sismo de 5.0 se reporta en gran parte de Costa Rica

Un sismo de magnitud 5.0 se reportó en la tarde de este miércoles en gran parte del territorio de Costa Rica.
El sismo tuvo su epicentro se registró 79.2 km al Suroeste de Frijolar de Santa Cruz de Guanacaste, según el reporte preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA)
Su profundidad fue de 10 kilómetros, según el reporte.
Usuarios reportaron el movimiento leve en diferentes puntos del país como Heredia centro, Tibás, Desamparados, Liberia y Alajuela, reportó Teletica.
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