Asamblea prepara recomendaciones al MEF por unos $500 millones en el presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, prepara para los próximos días un paquete de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por unos $500 millones dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

Las vistas presupuestarias ya concluyeron y ahora la Comisión debe analizar las solicitudes planteadas por las instituciones para definir qué ajustes recomendará al Ejecutivo.

Vásquez explicó que las reconsideraciones por unos $500 millones no implican aumentar el presupuesto ni reducir su monto global. Se trata de revisar la distribución de los recursos dentro del mismo proyecto y establecer nuevas prioridades.

“No es para aumentar, sino para con el mismo, jugar con el mismo proyecto”, planteó el presidente de la Comisión de Presupuesto.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a $35,111.7 millones. En esta etapa, la Asamblea analiza las asignaciones propuestas por el Ejecutivo y prepara recomendaciones que posteriormente serán evaluadas por el MEF.

Concluidas las sustentaciones de las instituciones, la Comisión pasa ahora de la fase de escuchar las necesidades de cada entidad a la de definir sus recomendaciones.

Durante las vistas, las instituciones expusieron sus presupuestos, necesidades de funcionamiento, proyectos de inversión y obligaciones pendientes.

Vásquez sostuvo que el trabajo debe realizarse entre las distintas bancadas y con una visión institucional, más allá de las posiciones políticas.

La intención, explicó, es analizar las partidas y determinar dónde se pueden realizar ajustes para atender necesidades de la población sin modificar el monto global del presupuesto.

La Comisión tiene previsto entregar sus recomendaciones al Ejecutivo en los próximos días.