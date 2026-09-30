Asamblea prepara recomendaciones al MEF por unos $500 millones en el presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, prepara para los próximos días un paquete de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por unos $500 millones dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.
Las vistas presupuestarias ya concluyeron y ahora la Comisión debe analizar las solicitudes planteadas por las instituciones para definir qué ajustes recomendará al Ejecutivo.
Vásquez explicó que las reconsideraciones por unos $500 millones no implican aumentar el presupuesto ni reducir su monto global. Se trata de revisar la distribución de los recursos dentro del mismo proyecto y establecer nuevas prioridades.
“No es para aumentar, sino para con el mismo, jugar con el mismo proyecto”, planteó el presidente de la Comisión de Presupuesto.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a $35,111.7 millones. En esta etapa, la Asamblea analiza las asignaciones propuestas por el Ejecutivo y prepara recomendaciones que posteriormente serán evaluadas por el MEF.
Concluidas las sustentaciones de las instituciones, la Comisión pasa ahora de la fase de escuchar las necesidades de cada entidad a la de definir sus recomendaciones.
Durante las vistas, las instituciones expusieron sus presupuestos, necesidades de funcionamiento, proyectos de inversión y obligaciones pendientes.
Vásquez sostuvo que el trabajo debe realizarse entre las distintas bancadas y con una visión institucional, más allá de las posiciones políticas.
La intención, explicó, es analizar las partidas y determinar dónde se pueden realizar ajustes para atender necesidades de la población sin modificar el monto global del presupuesto.
La Comisión tiene previsto entregar sus recomendaciones al Ejecutivo en los próximos días.
Vásquez también marcó una diferencia entre la función de la Asamblea y la del Ejecutivo dentro del proceso presupuestario.
Según explicó, la Comisión puede formular recomendaciones, pero corresponde al Ejecutivo analizarlas y determinar cuáles incorpora al proyecto.
“Nosotros recomendamos”, señaló el diputado.
Por ello, los aproximadamente $500 millones bajo revisión no representan una nueva asignación de recursos, sino el monto sobre el cual la Comisión evalúa posibles cambios en la distribución presupuestaria.
La decisión final sobre cuáles recomendaciones incorporar corresponderá al Ejecutivo.
Prima de antigüedad, uno de los temas sensibles
Entre los asuntos que la Comisión considera sensibles está el pago de la prima de antigüedad y otras obligaciones relacionadas con los funcionarios públicos.
Vásquez cuestionó que algunas instituciones atribuyan a la falta de asignación presupuestaria la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones.
Según el diputado, una vez que el MEF asigna recursos a una institución, corresponde a cada entidad establecer sus prioridades y utilizar esos fondos de acuerdo con sus necesidades.
La prima de antigüedad, sostuvo, es una obligación que se acumula cuando las instituciones no cumplen con los pagos correspondientes.
El tema podría formar parte de las recomendaciones que la Comisión enviará al Ejecutivo.
Otro de los puntos que queda sobre la mesa es el presupuesto de la propia Asamblea Nacional.
Para 2027, el Legislativo solicitó $176.6 millones, mientras que el MEF recomendó alrededor de $97 millones.
Vásquez reconoció que existe una discusión sobre las necesidades de la Asamblea, principalmente en materia de infraestructura y tecnología.
Sin embargo, señaló que cualquier recomendación relacionada con el presupuesto del Legislativo debe considerar la percepción ciudadana sobre un eventual aumento de los recursos de la institución.
La diferencia entre lo solicitado y lo recomendado por el MEF supera los $79 millones.
La Comisión de Presupuesto debe concluir ahora el análisis de las solicitudes presentadas por las instituciones durante las vistas.
El siguiente paso será elaborar el documento con las recomendaciones y remitirlo al Ministerio de Economía y Finanzas.
Vásquez ha insistido en que la Asamblea no pretende aumentar ni reducir el monto global del Presupuesto 2027.
La discusión que se abre ahora se concentra en cómo distribuir los recursos disponibles y qué prioridades deben recibir atención dentro del mismo presupuesto.
Los aproximadamente $500 millones en reconsideraciones representan el monto sobre el cual la Comisión prepara sus propuestas, pero será el Ejecutivo el que deberá evaluar cuáles de esas recomendaciones incorpora al proyecto.
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