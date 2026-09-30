PRD censura y desautoriza a Balbina Herrera: ¿qué pasó y por qué?

La dirección nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) censuró públicamente a su secretaria general, Balbina Herrera, por una carta que envió el 28 de septiembre a la bancada del colectivo en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reformas electorales.
La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, fechada el 29 de septiembre de 2026 y suscrita por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN).
El documento sostiene que Herrera fijó de manera unilateral una supuesta “posición institucional” sobre las reformas electorales, sin que esta fuera previamente debatida y aprobada por los organismos de dirección del partido.
La resolución cita el artículo 5, literal “g”, del estatuto del PRD, que establece como deber de los miembros realizar las críticas dentro de los organismos partidarios y señala como falta grave las críticas formuladas públicamente fuera de esos espacios.
La dirección nacional también cita el artículo 35, literal “j”, relacionado con las funciones de la Secretaría General. Según la resolución, esa disposición establece la responsabilidad de comunicar a las bancadas los acuerdos adoptados por el CEN y el CDN, pero no permite imponer posiciones individuales en nombre del partido.
En su primer punto, el CEN y el CDN censuran las actuaciones, comunicados y misivas difundidas de forma unilateral por Herrera.
El segundo punto desautoriza el contenido de la carta enviada a los diputados y establece que sus planteamientos corresponden a una opinión personal y que no representan una posición institucional aprobada por los máximos organismos de dirección del colectivo.
La resolución sostiene que el documento de Herrera generó diferencias que, según la dirección nacional, debieron discutirse dentro de las estructuras partidarias.
A pesar del conflicto interno, la resolución fija de manera expresa la posición que el CEN y el CDN reconocen como institucional frente al proyecto de reformas electorales.
En el tercer punto, ambos organismos ratifican su “respaldo absoluto” a la propuesta y sostienen que las modificaciones fortalecen la institucionalidad y la participación democrática.
La dirección nacional también respalda a los diputados del PRD y les pide continuar con el debate legislativo, mantener la unidad de bloque y actuar en coordinación con los lineamientos aprobados por los organismos de dirección.
Una disputa por la representación del partido
La resolución coloca en el centro del debate la facultad para fijar posiciones políticas en nombre del PRD.
El documento sostiene que el CEN constituye, de acuerdo con el estatuto citado, el organismo ejecutivo superior y que las posiciones institucionales deben surgir de decisiones colegiadas y mayoritarias.
Así, el conflicto no se limita al contenido de la carta sobre las reformas electorales. También plantea una disputa interna sobre quién puede hablar en nombre del colectivo y bajo qué procedimiento.
La resolución establece que sus disposiciones son de “estricto acatamiento” y que entran en vigor desde su aprobación por la mayoría absoluta de los integrantes del CEN y del CDN.
El documento fue fechado en la ciudad de Panamá el 29 de septiembre de 2026.
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