Autoridad de Pasaportes solicita $16.5 millones para 2027, pero el MEF recomienda $9 millones

La Autoridad de Pasaportes de Panamá solicitó $16.52 millones para su presupuesto de 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomienda una asignación de aproximadamente $9.05 millones, según las cifras presentadas durante el proceso de sustentación presupuestaria.
La solicitud fue sustentada por Sonia Luzcando, Administradora General de la Autoridad de Pasaportes, quien expuso ante el MEF las necesidades de la institución para el próximo año.
La diferencia entre lo solicitado y lo recomendado supera los $7.4 millones, lo que representa un ajuste cercano al 45% frente a la petición inicial de la entidad.
La Autoridad de Pasaportes solicitó un presupuesto total de $16,524,320 para atender sus gastos de funcionamiento y los proyectos de inversión previstos para 2027.
Del total solicitado, $6,476,918 corresponden a funcionamiento, mientras que $10,047,402 están destinados a inversión.
Esta división permite entender dónde se concentra la solicitud de recursos. El presupuesto de funcionamiento sostiene las operaciones habituales de la institución, mientras que el presupuesto de inversión financia proyectos, equipos, infraestructura, tecnología y otras acciones destinadas a mejorar o ampliar su capacidad de servicio.
El MEF recomienda asignar aproximadamente $9.05 millones a la Autoridad de Pasaportes para 2027.
De acuerdo con las cifras suministradas, la recomendación contempla $4,049,940 para funcionamiento y $5 millones para inversión.
Esto significa que la recomendación reduce en $2,426,978 los recursos solicitados para funcionamiento y en $5,047,402 los destinados a inversión.
La mayor diferencia, por tanto, está en el presupuesto de inversión. La Autoridad de Pasaportes solicitó poco más de $10 millones para ese componente, pero el MEF recomienda $5 millones.
El componente de inversión representa el principal punto de diferencia entre la solicitud de la Autoridad de Pasaportes y la recomendación del MEF.
La entidad pidió $10,047,402 para inversión, pero la recomendación contempla $5 millones. En otras palabras, cerca de la mitad de los recursos solicitados para este propósito no aparecen dentro de la recomendación.
Este punto resulta relevante porque las inversiones pueden estar vinculadas con la modernización de los servicios que reciben los ciudadanos, la adquisición de equipos, sistemas tecnológicos, infraestructura y otras necesidades de la institución.
Por ello, uno de los aspectos que deberá seguirse durante la discusión presupuestaria será conocer qué proyectos justificaron la solicitud de más de $10 millones en inversión y cuáles podrán ejecutarse con los $5 millones recomendados.
¿Qué papel tiene Sonia Luzcando?
La sustentación del presupuesto estuvo a cargo de Sonia Luzcando, Administradora General de la Autoridad de Pasaportes, quien presentó las necesidades financieras de la institución para el próximo año.
La sustentación presupuestaria permite a las entidades explicar al MEF los recursos que consideran necesarios para cumplir sus funciones, ejecutar programas y desarrollar proyectos.
El proceso también permite al Ministerio revisar las solicitudes y establecer las recomendaciones que luego forman parte de la propuesta presupuestaria del Gobierno.
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