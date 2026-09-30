Autoridad de Pasaportes solicita $16.5 millones para 2027, pero el MEF recomienda $9 millones

La Autoridad de Pasaportes de Panamá solicitó $16.52 millones para su presupuesto de 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomienda una asignación de aproximadamente $9.05 millones, según las cifras presentadas durante el proceso de sustentación presupuestaria. La solicitud fue sustentada por Sonia Luzcando, Administradora General de la Autoridad de Pasaportes, quien expuso ante el MEF las necesidades de la institución para el próximo año. La diferencia entre lo solicitado y lo recomendado supera los $7.4 millones, lo que representa un ajuste cercano al 45% frente a la petición inicial de la entidad.

¿Cuánto pidió la Autoridad de Pasaportes para 2027?

La Autoridad de Pasaportes solicitó un presupuesto total de $16,524,320 para atender sus gastos de funcionamiento y los proyectos de inversión previstos para 2027. Del total solicitado, $6,476,918 corresponden a funcionamiento, mientras que $10,047,402 están destinados a inversión. Esta división permite entender dónde se concentra la solicitud de recursos. El presupuesto de funcionamiento sostiene las operaciones habituales de la institución, mientras que el presupuesto de inversión financia proyectos, equipos, infraestructura, tecnología y otras acciones destinadas a mejorar o ampliar su capacidad de servicio.

¿Cuánto recomienda el Ministerio de Economía y Finanzas?

El MEF recomienda asignar aproximadamente $9.05 millones a la Autoridad de Pasaportes para 2027. De acuerdo con las cifras suministradas, la recomendación contempla $4,049,940 para funcionamiento y $5 millones para inversión. Esto significa que la recomendación reduce en $2,426,978 los recursos solicitados para funcionamiento y en $5,047,402 los destinados a inversión. La mayor diferencia, por tanto, está en el presupuesto de inversión. La Autoridad de Pasaportes solicitó poco más de $10 millones para ese componente, pero el MEF recomienda $5 millones.

La inversión concentra la mayor diferencia