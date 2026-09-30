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Curundú: Bomberos controlan incendio en Santa Cruz

Bomberos ya se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.
Bomberos ya se encuentran en el lugar combatiendo las llamas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/09/2026 11:53
Hasta el momento, no se tiene una cifra exacta de la cantidad de personas damnificadas, pero le tocará a la Junta Comunal realizar un listado oficial

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron este miércoles controlaron un incendio en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Curundu.

Representantes del Cuerpo de Bomberos explicaron que en un inicio las personas hablan que el incendio cubría entre tres a cuatro cuartos, pero otras decían que eran 16.

Hasta el momento, confesaron, no se tiene una cifra exacta de la cantidad de personas damnificadas, pero que le tocará a la Junta Comunal realizar un listado oficial.

“Si doy una cifra se puede cometer errores, entonces, eso ya lo van hacer las mismas autoridades de la Junta Comunal y ahí avisarán cuántas personas afectadas hay”, confesó un representante de los Bomberos.

Para controlar el incendio, los Bomberos utilizaron cuatro camiones de extinción de diferentes estaciones aledañas, como Calidonia, Carrasquilla, Balboa, entre otras zonas.

Los Bomberos confirmaron que, por ahora, no hay víctimas que lamentar, ya que el incendio pudo ser controlado.

Le corresponderá al Departamento de Investigación de Incendios para evaluar las causas del hecho.

El incendio ocurrió en Santa Cruz.
El incendio ocurrió en Santa Cruz. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Los bomberos lograron controlar el incendio tras una rápida reacción de la alerta emitida por las llamadas.
Los bomberos lograron controlar el incendio tras una rápida reacción de la alerta emitida por las llamadas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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