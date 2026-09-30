Curundú: Bomberos controlan incendio en Santa Cruz

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron este miércoles controlaron un incendio en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Curundu.

Representantes del Cuerpo de Bomberos explicaron que en un inicio las personas hablan que el incendio cubría entre tres a cuatro cuartos, pero otras decían que eran 16.

Hasta el momento, confesaron, no se tiene una cifra exacta de la cantidad de personas damnificadas, pero que le tocará a la Junta Comunal realizar un listado oficial.

“Si doy una cifra se puede cometer errores, entonces, eso ya lo van hacer las mismas autoridades de la Junta Comunal y ahí avisarán cuántas personas afectadas hay”, confesó un representante de los Bomberos.