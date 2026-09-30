Curundú: Bomberos controlan incendio en Santa Cruz

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron este miércoles controlaron un incendio en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Curundu.
Representantes del Cuerpo de Bomberos explicaron que en un inicio las personas hablan que el incendio cubría entre tres a cuatro cuartos, pero otras decían que eran 16.
Hasta el momento, confesaron, no se tiene una cifra exacta de la cantidad de personas damnificadas, pero que le tocará a la Junta Comunal realizar un listado oficial.
“Si doy una cifra se puede cometer errores, entonces, eso ya lo van hacer las mismas autoridades de la Junta Comunal y ahí avisarán cuántas personas afectadas hay”, confesó un representante de los Bomberos.
Para controlar el incendio, los Bomberos utilizaron cuatro camiones de extinción de diferentes estaciones aledañas, como Calidonia, Carrasquilla, Balboa, entre otras zonas.
Los Bomberos confirmaron que, por ahora, no hay víctimas que lamentar, ya que el incendio pudo ser controlado.
Le corresponderá al Departamento de Investigación de Incendios para evaluar las causas del hecho.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...