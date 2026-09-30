Mulino descarta decisión apresurada sobre la mina: ‘Cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó claro este miércoles que no tomará una decisión apresurada sobre el futuro de la mina de cobre y aseguró que, cuando exista una determinación definitiva, será él mismo quien la anuncie al país. Tras recibir el informe elaborado por la comisión interministerial encargada de analizar la situación del sitio minero, Mulino señaló que estudiará el documento junto con su Gabinete y sus abogados antes de definir los próximos pasos. “Voy a estudiar este informe con mi Gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud exige. No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”, afirmó. El mandatario también advirtió que cualquier decisión que adopte será comunicada directamente por él y descartó que una determinación de esta magnitud vaya a conocerse previamente mediante versiones extraoficiales. “Cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo, nadie más, a todo el país, de frente y con sus fundamentos por delante. No se va a conocer por una filtración, ni por una versión, ni por un comentario de pasillo. Lo que decida sobre este sitio lo van a escuchar de mí”, enfatizó.

“Este informe no es una decisión”

Mulino insistió en diferenciar las recomendaciones que recibió este miércoles de una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto. “Este informe no es una decisión, es un estudio y una recomendación”, precisó. La comisión interministerial fue creada para recopilar información, analizar las distintas dimensiones del problema y presentar al Ejecutivo opciones que permitan tomar una determinación considerando sus efectos ambientales, económicos y sociales. El presidente recordó que solicitó ese análisis precisamente para evitar adoptar una decisión basada únicamente en opiniones. Según explicó, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 27 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato minero, será respetado íntegramente y “no está en discusión en ninguna línea de este proceso”. Sin embargo, sostuvo que la sentencia resolvió la situación jurídica del contrato, pero no determinó qué debía hacerse posteriormente con las instalaciones. “Ese fallo cerró un contrato, no resolvió qué hacer con el sitio”, manifestó. Mulino recordó que en el área permanecen instalaciones para el manejo de relaves, tajos abiertos, una planta eléctrica y un puerto, que requieren gestión independientemente de la situación jurídica del proyecto. “Cuando esta administración asumió, ese sitio llevaba meses detenido, no cerrado, detenido. Y yo no estaba dispuesto a decidir sobre él con opiniones. Quería datos, estudios, análisis de expertos”, señaló.

Seis condiciones que “no se negocian”

Aunque todavía no ha adoptado una decisión definitiva, Mulino sí hizo suyos los seis criterios planteados por la comisión para evaluar cualquier alternativa relacionada con el sitio minero. Estos contemplan el acatamiento íntegro de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la rectoría del Estado y titularidad de la nación sobre el yacimiento, la ausencia de costo fiscal para los panameños, transparencia verificable, prioridad para las comunidades y sectores afectados por el cierre y una supervisión independiente bajo estándares internacionales. “Esos seis no se negocian”, sentenció. El mandatario también estableció como condición que cualquier solución relacionada con el sitio no represente un desembolso para el Presupuesto General del Estado. “Si hay un arreglo para este sitio, se financia solo. O no hay ninguna solución o acuerdo”, advirtió.

Informe será público

Mulino aseguró que el documento recibido será público para que pueda ser revisado y discutido por ciudadanos, periodistas, universidades y organizaciones. Mientras se desarrolla ese análisis, pidió distinguir entre las recomendaciones recibidas y una determinación del Ejecutivo. “Hasta entonces, que quede claro lo que hay y lo que no hay. Hay un estudio entregado, público y verificable. Hay seis criterios que acabo de hacer míos y que no se negocian. Y hay un presidente que va a leer el informe completo antes de firmar nada”, expresó. Mulino sostuvo que Panamá enfrenta una discusión que se extiende desde hace casi tres años y que cualquier determinación tendrá consecuencias durante décadas. Por ello, insistió en que el futuro del sitio deberá resolverse con información técnica, respetando las decisiones judiciales y considerando a las comunidades directamente afectadas.

¿Cuándo anunciará Mulino una decisión sobre la mina de cobre?