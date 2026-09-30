Cobre Panamá: conoce las claves de las recomendaciones de la Comisión Interministerial

El informe no constituye una decisión sobre el futuro de la mina. La determinación corresponde al presidente de la República, quien anunció que estudiará el documento antes de comunicar su decisión al país.

La Comisión Interministerial encargada de analizar el futuro del sitio minero Cobre Panamá entregó al presidente José Raúl Mulino su informe final, un documento que contiene recomendaciones y criterios para orientar una eventual solución sobre el complejo minero ubicado en Donoso.

Las claves de las recomendaciones de la Comisión sobre Cobre Panamá

-Evaluar un acuerdo: La Comisión recomienda evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca al cierre ordenado del sitio.

-Acatar el fallo de la Corte Suprema: Cualquier solución debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y con la Ley 407 de 2023.

-Sin costo para el Estado: La solución no debe representar ningún costo para el Presupuesto General del Estado

-Mantener la rectoría estatal: El Estado debe conservar la rectoría y la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales.

-Reducir la huella del sitio: La huella territorial no debe aumentar y debe reducirse progresivamente de manera efectiva y verificable.

-Establecer una fecha de cierre: Se recomienda fijar una fecha para el cierre final y establecer un estándar de restitución que pueda ser verificado.

-Identificar y financiar el pasivo residual: Todo aquello que no pueda ser restituido debe ser identificado, cuantificado y financiado.

-Cierre progresivo: El cierre debe ejecutarse mediante hitos y fechas para cada frente de trabajo, evitando que el pasivo se acumule para el futuro.

-Crear un fondo para el cierre: La Comisión recomienda establecer un fondo que garantice el cumplimiento del plan de cierre ordenado.

-Verificación independiente: La seguridad y cumplimiento del cierre deben ser confirmados mediante una revisión independiente.

-Priorizar a las comunidades afectadas: Se recomienda brindar acompañamiento técnico permanente a los municipios y comunidades afectados directamente por el cierre, especialmente para desarrollar estudios, diseños y expedientes que permitan ejecutar proyectos.

-Crear un mecanismo de legado ambiental: El mecanismo tendría cinco destinos: conservación científica, formación de profesionales, restauración con especies nativas, custodia del territorio y educación ambiental.

-Formalizar el monitoreo comunitario: Se recomienda institucionalizar el Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, con metodología verificable, cadena de custodia y resultados públicos.

-Subsanar las no conformidades ambientales: La Comisión recomienda un plan de subsanación con metas, plazos y verificación externa publicada, que abarque las nueve situaciones identificadas con algún nivel de no conformidad.

-Garantizar transparencia verificable: Cualquier solución debe contar con mecanismos que permitan comprobar públicamente el cumplimiento de las condiciones acordadas.

-Terminar los arbitrajes pendientes: La conclusión de todos los procedimientos arbitrales pendientes debe ser una condición de cualquier eventual acuerdo.

-Supervisión bajo estándares internacionales: La solución debe quedar sujeta a mecanismos de supervisión conforme a estándares internacionales.