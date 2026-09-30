Oficial: Josué Vergara viajará a Japón para unirse a la selección en la gira asiática

El delantero panameño Josué “Yayita” Vergara aterrizará en Japón este jueves 1 de octubre para incorporarse a la concentración de la Selección Mayor de Panamá en Tokio, durante las fechas faltantes en la gira asiática.

La información surge este miércoles 30 de septiembre luego de que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) solicitara formalmente su presencia al club KAA Gent de Bélgica para someterlo a evaluaciones médicas presenciales amparadas en los protocolos FIFA tras no recibir la documentación que sustentara su ausencia.

La decisión directiva responde a la falta de pruebas confirmatorias enviadas por la entidad europea sobre las molestias musculares reportadas por el atacante, quien disputó noventa minutos en la victoria 2-1 frente al Standard de Lieja en la liga belga.

Este movimiento busca esclarecer la disponibilidad del ariete dentro de un marco de convocatorias afectado por las bajas confirmadas del defensor Andrés Andrade por lesión de isquiotibiales y de José Córdoba por molestias en el tobillo izquierdo.

En la presente temporada 2026-2027, el artillero de 19 años y 1.96 metros de estatura registra cuatro anotaciones con el KAA Gent, divididas en tres tantos por la Pro League y una conquista en la Conference League de la UEFA.

El cuerpo médico de la FPF examinará a Vergara al momento de su llegada a territorio asiático para determinar si estará en condiciones físicas de vestir la camiseta nacional en los compromisos amistosos de la gira dirigida por Thomas Christiansen.