Thomas Christiansen revela la lista de 27 convocados a la gira asiática

En la zona de ataque, es llamado por primera vez en su carrera tanto Josué Vergara, del Gent, como Mijahir Jiménez del Red Bull New York de la MLS.

En la lista de futbolistas se destaca la ausencia de Kadir Barría. El futbolista del Botafogo finalmente se queda fuera, mientras que Christiansen se decantó por otros arietes.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reveló la lista de los 27 convocados por Thomas Christiansen para la gira asiática que sostendrá a finales de septiembre e inicios de octubre.

En el plano local, Christiansen decidió convocar a dos jugadores del plano local. Ante la ausencia de Luis Mejía, Marcos de León del Sporting San Miguelito defenderá el arco del equipo junto con Orlando Mosquera y Eddie Roberts. Este último vuelve a la selección tras su pasada convocatoria en enero para los duelos ante Bolivia y México.

Daivis Murillo del Plaza Amador también representará a la LPF para esta gira asiática.

A diferencia de la convocatoria del Mundial 2026, un total de 13 nombres nuevos fueron incluidos en la lista final para la gira asiática.

Otras de las inclusiones que llama poderosamente la atención son las de Rafael Mosquera y de Omar Valencia. Ambos jugadores no vienen de sumar minutos importantes con el primer equipo del Red Bull.

En el caso de Valencia ha estado jugando regularmente con el equipo filial, sin embargo Mosquera viene de varios meses de baja por lesión aunque ha estado entrenándose con el club.

Entre los habituales que llamó Christiansen destacan Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutiérrez o José Fajardo.

Importante mencionar que por lesión no estarán dentro de la gira Ariel Arroyo, Édgar Bárcenas y Newton Williams, jugadores que habían estado en consideración para el llamado.

Lista de 27 convocados de Panamá para la gira asiática

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC/Arabia Saudita), Marcos De León (Sporting San Miguelito) y Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida/Venezuela).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava/Eslovaquia), Jorge Gutiérrez (Universitario/Perú), Jair Modelo (FC Sheriff/Moldavia), Amir Murillo (Besiktas/Turquía), Omar Valencia (NY Red Bulls/Estados Unidos), Martín Krug (Juventud Torremolinos/España), Andrés Andrade (LASK Linz/Austria), José Córdoba (Norwich City/Inglaterra), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello/Venezuela), Joseph Jones (FC Kryvbas/Ucrania) y Eduardo Anderson (Baltika Kaliningrad/Rusia).

Mediocampista: Carlos Harvey (Minnesota United/Estados Unidos), Adalberto Carrasquilla (Pumas/México), Cristian Martínez (Slovan Bratislava/Eslovaquia), José Luis Rodríguez (FC Juárez/México), Víctor Griffith (Emelec/Ecuador), Daivis Murillo (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica/Ecuador), Rafael Mosquera (NY Red Bulls/Estados Unidos) y Giovany Herbert (Kryvbas/Ucrania).

Delanteros: José Fajardo (Universidad Católica/Ecuador), Josué Vergara (KAA Gent/Bélgica), Mijahir Jiménez (NY Red Bulls/Estados Unidos) y Tomás Rodríguez (Barcelona SC/Ecuador).