‘Gracias, Karol G, por creer en esta colaboración’: Eddy Lover reacciona a su nominación al Latin Grammy

El cantante panameño Eddy Lover reaccionó con emoción a su nominación a los Latin Grammy 2026, donde competirá junto a la colombiana Karol G en la categoría Mejor Interpretación Urbana por la canción “Dile Luna”.
A través de su cuenta de Instagram, el artista expresó su felicidad por el reconocimiento y agradeció a Dios por las oportunidades que ha recibido en esta etapa de su carrera.
“¡Qué emoción! Eres grande, mi Dios”, escribió Eddy Lover, quien también dedicó palabras de agradecimiento a Karol G por confiar en la colaboración y hacer posible que la producción llegara a un público más amplio.
“Gracias Karol G por creer en esta colaboración y hacer posible que nuestra música llegue tan lejos. Te mereces esto y mucho más. Dios te siga bendiciendo”, manifestó el cantante panameño.
Eddy Lover también agradeció a la Academia por la nominación y a sus seguidores por el respaldo constante a su carrera musical.
“Gracias a la Academia por la nominación, esto lo recibimos con mucha gratitud”, añadió en su publicación.
La nominación por “Dile Luna” representa un nuevo reconocimiento internacional para el artista panameño, quien ahora figura entre los nominados de una de las principales categorías de música urbana de los Latin Grammy 2026.
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