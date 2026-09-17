‘Gracias, Karol G, por creer en esta colaboración’: Eddy Lover reacciona a su nominación al Latin Grammy

El cantante panameño Eddy Lover reaccionó con emoción a su nominación a los Latin Grammy 2026, donde competirá junto a la colombiana Karol G en la categoría Mejor Interpretación Urbana por la canción “Dile Luna”.

A través de su cuenta de Instagram, el artista expresó su felicidad por el reconocimiento y agradeció a Dios por las oportunidades que ha recibido en esta etapa de su carrera.

“¡Qué emoción! Eres grande, mi Dios”, escribió Eddy Lover, quien también dedicó palabras de agradecimiento a Karol G por confiar en la colaboración y hacer posible que la producción llegara a un público más amplio.