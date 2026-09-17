Tres cuentas bancarias y dos apartamentos, entre los bienes secuestrados a Sabonge

Tres cuentas bancarias y dos apartamentos figuran entre los bienes alcanzados por la medida precautoria de secuestro ordenada por la Contraloría General de la República contra el exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, hasta por $704,452.61. La medida, establecida mediante la Resolución 2766-2026-DNAJ/MP del 8 de septiembre de 2026, incluye fondos depositados en entidades bancarias, bienes inmuebles, vehículos y otros activos registrados a nombre del exfuncionario. Entre las propiedades identificadas en el Registro Público aparecen dos propiedades horizontales: una ubicada en el edificio Mar de Plata, en Panamá, y otra en el PH Marinazul, en San Carlos.

Dos propiedades horizontales

Los registros consultados identifican una propiedad horizontal a nombre de Sabonge en el edificio Mar de Plata, en Panamá. También aparece registrada a su nombre una propiedad horizontal en el PH Marinazul, ubicado en San Carlos. Ambos inmuebles quedan comprendidos dentro de la orden de secuestro emitida por la Contraloría, que establece que las fincas y otros bienes inmuebles inscritos a nombre de Sabonge quedan sujetos a la medida hasta cubrir el monto establecido. El Registro Público debe abstenerse de registrar operaciones sobre los bienes afectados que se verifiquen después de la comunicación del secuestro.

Tres cuentas bancarias

La resolución también identifica cuentas bancarias vinculadas a Sabonge en tres entidades financieras. El documento menciona cuentas en Banco General, Banistmo y Banco Mercantil, además de otros instrumentos financieros. La orden comprende los dineros, fondos y valores depositados en cuentas corrientes y de ahorro en las que Sabonge figure como titular, firmante o autorizado. También incluye tarjetas de crédito, cuentas cifradas, cajillas de seguridad y los créditos o sumas que tenga a su favor en esas instituciones. Los fondos que resulten secuestrados deben ponerse a órdenes de la Contraloría General de la República.

El monto llega a $704 mil

La medida precautoria tiene como límite $704,452.61. Según la resolución, ese monto corresponde a una diferencia identificada por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense entre los recursos económicos provenientes de fuentes conocidas y el total de recursos monetarios utilizados. El informe 764-2026-DNAJ/UNDAF, citado por la Contraloría, señala recursos provenientes de fuentes conocidas por $993,534.05, frente a $1,697,986.56 en recursos monetarios utilizados, que incluyen inversiones, desembolsos y saldos en bancos. La diferencia entre ambos montos asciende a $704,452.61. La Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense recomendó adoptar medidas precautorias sobre el patrimonio de Sabonge por esa cantidad.

Una medida precautoria