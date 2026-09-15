Procurador Luis Gómez: ‘No se me ha informado’ sobre una causa contra Rafael Sabonge

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, señaló la noche de este martes 15 de septiembre que no ha recibido información de la Fiscalía Anticorrupción sobre alguna causa relacionada con el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, luego de que la Contraloría ordenara medidas precautorias sobre bienes vinculados al exfuncionario por hasta $704,452.61.

Gómez respondió sobre el tema al ser consultado este martes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y recordó que el Ministerio Público debe actuar bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

“En esa lucha frontal contra la corrupción, a la cual yo siempre he indicado me sumo, yo también tengo que estar alineado en el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso”, manifestó el procurador durante su comparecencia en la comisión, en donde sustentaba su vista presupuestaria.

El jefe del Ministerio Público explicó que el artículo No. 287 del Código Procesal Penal le impide referirse públicamente a personas identificadas que se encuentren dentro de causas mientras no exista una sentencia condenatoria.

“Me impide hacer referencia de individuos puntuales, nombre, apellido, identificando personas que se encuentran en causas hasta tanto no se emita una sentencia condenatoria que dé ruptura a esa presunción de inocencia”, indicó.

Respecto a la situación de Sabonge, Gómez afirmó que, hasta el momento, no había sido informado de que alguna actuación hubiese llegado al despacho de la Fiscalía Anticorrupción.

“No se me ha informado en el día de hoy si algo ha llegado al despacho de la Fiscalía Anticorrupción”, señaló.

El procurador agregó que existen investigaciones que, por requisitos establecidos en la legislación, deben comenzar en la Contraloría General de la República antes de llegar a la esfera penal.

“Hay causas que por requisitos de procedibilidad, exigencia de nuestra legislación, deben iniciar primero en la Contraloría General de la República”, explicó.

Mencionó específicamente los procesos relacionados con enriquecimiento injustificado y sostuvo que, cuando estos expedientes han llegado al Ministerio Público, se les ha dado el trámite judicial correspondiente.

“De las que han llegado, nosotros hemos dado el tratamiento judicial que corresponde”, afirmó.

Las declaraciones del procurador se producen un día después de que la Contraloría General de la República hiciera pública una medida precautoria sobre bienes y fondos vinculados a Sabonge.

La medida, contenida en la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, del 8 de septiembre de 2026, establece un monto preliminar de $704,452.61 e incluye bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta cubrir esa suma.

De acuerdo con la Contraloría, la decisión surgió de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. La institución indicó que se trata de una medida de carácter precautorio adoptada dentro de sus facultades de fiscalización y control, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Sabonge ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024.

La medida cautelar no constituye por sí misma una condena ni determina responsabilidad penal. Su carácter es preventivo, mientras avanzan las actuaciones administrativas, patrimoniales o judiciales que correspondan.