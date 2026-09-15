Así es el albergue al que Mizrachi plantea enviar a su vicealcalde

El albergue para personas habitantes de calle ubicado en el corregimiento de Las Garzas es el lugar que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, mencionó como una de las posibles asignaciones para el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien anunció su regreso a la Alcaldía de Panamá. El planteamiento surge en medio de las diferencias que mantienen ambos funcionarios y de la discusión sobre las funciones que Ruiz Díaz asumirá cuando se reincorpore a la administración municipal. Mizrachi señaló que la asignación dependerá de las necesidades de la Alcaldía y de las decisiones que tome la administración. Entre las opciones mencionadas por el alcalde está precisamente el albergue de Las Garzas.

Un centro para 250 personas

El Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC) cuenta con capacidad para 250 personas: 150 hombres y 100 mujeres. El centro dispone de dos pabellones y áreas comunes que incluyen dormitorios, comedor, cocina, lavandería, servicios de aseo y espacios para atención médica. También contempla áreas para terapias individuales y grupales, además de talleres de capacitación en actividades como manualidades, ebanistería, electricidad, plomería y soldadura. El modelo de atención incluye servicios de orientación, asesoramiento, atención psicológica y médica, así como alimentación y suministros básicos. La Alcaldía de Panamá contempla además un equipo interdisciplinario para realizar el censo, diagnóstico y seguimiento de las personas que ingresen al centro.

Una obra que abrió en 2024

El albergue municipal fue inaugurado en junio de 2024, después de aproximadamente un año de construcción. El proyecto tuvo un monto contractual inicial de $3,750,819.36. En febrero de 2024, el Consejo Municipal aprobó un incremento de $879,000 para incorporar trabajos y equipamiento adicionales al proyecto. La obra se construyó en un terreno ubicado en Las Garzas y forma parte de las iniciativas de la Alcaldía de Panamá para atender a las personas que viven en situación de calle en el distrito capital. La instalación cuenta con áreas verdes y espacios destinados a la atención y recuperación de las personas que ingresen al programa.

¿Por qué Mizrachi menciona este lugar para Ruiz Díaz?

Al ser consultado sobre las funciones que podría asumir Ruiz Díaz tras su regreso, Mizrachi indicó que todavía no existe una asignación definitiva. El alcalde explicó que la administración necesita personal para atender el albergue y mencionó a Ruiz Díaz como una de las personas que podría ocupar un puesto en ese proyecto. La posibilidad aparece en medio de un intercambio público entre ambos funcionarios. Mizrachi cuestionó la actuación de Ruiz Díaz durante el periodo en que permaneció fuera de la Alcaldía y sostuvo que desde fuera de la institución intentó afectar su administración.