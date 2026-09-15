Operación Nova: dos exfuncionarios del IFARHU enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), quienes ocuparon cargos de director y tesorera entre 2021 y 2022, fueron imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la operación “Nova”.

La Estrella de Panamá conoció que uno de los imputados sería Manuel de Jesús Lamela, exdirector del IFARHU en la agencia de Panamá Este, mientras que la segunda persona sería su asistente.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, dentro de una investigación relacionada con el presunto desvío de fondos de la institución en la región de Panamá Este. Ambos exfuncionarios ya se encontraban vinculados a un proceso por el supuesto delito de peculado, señalado como delito precedente.

Durante la audiencia, a uno de los imputados se le ordenó detención provisional, tomando en cuenta los riesgos procesales y la gravedad del delito investigado. En el caso de la segunda persona, se decretó arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico.