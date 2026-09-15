Operación Nova: dos exfuncionarios del IFARHU enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), quienes ocuparon cargos de director y tesorera entre 2021 y 2022, fueron imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la operación “Nova”.
La Estrella de Panamá conoció que uno de los imputados sería Manuel de Jesús Lamela, exdirector del IFARHU en la agencia de Panamá Este, mientras que la segunda persona sería su asistente.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, dentro de una investigación relacionada con el presunto desvío de fondos de la institución en la región de Panamá Este. Ambos exfuncionarios ya se encontraban vinculados a un proceso por el supuesto delito de peculado, señalado como delito precedente.
Durante la audiencia, a uno de los imputados se le ordenó detención provisional, tomando en cuenta los riesgos procesales y la gravedad del delito investigado. En el caso de la segunda persona, se decretó arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico.
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían utilizado sus cuentas bancarias personales para recibir depósitos que presuntamente provenían de fondos relacionados con el delito de peculado. Uno de los movimientos alcanzaría aproximadamente B/.83,967.97, mientras que el otro rondaría los B/.26,117.89.
La investigación sostiene que dichos ingresos no tendrían justificación acorde con los salarios que recibían como funcionarios públicos. Esta información habría sido establecida mediante un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial.
Según las pesquisas, los fondos presuntamente ilícitos habrían sido convertidos, estratificados e incorporados al sistema financiero panameño, utilizando recursos provenientes de cheques y tarjetas Clave Social del IFARHU.
El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el propio IFARHU. Las diligencias permitieron establecer, de manera preliminar, la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.
Las autoridades investigan además el supuesto mecanismo utilizado para hacer efectivos los cheques, los cuales presuntamente eran endosados a comerciantes de la localidad.
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