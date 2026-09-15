Hillary Heron gana plata para Panamá en Suramericanos Santa Fe 2026

La gimnasta panameña Hillary Heron conquistó la medalla de plata en la final individual de salto con un puntaje de 13.384 durante la reciente jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 celebrados en Argentina. Esta es la segunda presea para la delegación nacional en la justa regional, tras que Heron quedara por detrás de la argentina Emilia Acosta. La primera medalla obtenida por Panamá, también fue en gimnasia artística por equipos conformado de igual forma por Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia.

Por su parte en el ajedrez, disciplina que participa como deporte invitado sin sumar al medallero oficial, Alessia Avendaño acumuló dos medallas de plata en 960 Blitz y Convencional Rápido junto a un bronce en 960 Rápido, mientras que Alex Delgado se ubicó sexto en 960 Rápido.

Acción en otros deportes