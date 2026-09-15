Hillary Heron gana plata para Panamá en Suramericanos Santa Fe 2026

La gimnasta panameña Hillary Heron conquistó la medalla de plata en la final individual de salto con un puntaje de 13.384 durante la reciente jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 celebrados en Argentina.
Esta es la segunda presea para la delegación nacional en la justa regional, tras que Heron quedara por detrás de la argentina Emilia Acosta.
La primera medalla obtenida por Panamá, también fue en gimnasia artística por equipos conformado de igual forma por Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia.
Por su parte en el ajedrez, disciplina que participa como deporte invitado sin sumar al medallero oficial, Alessia Avendaño acumuló dos medallas de plata en 960 Blitz y Convencional Rápido junto a un bronce en 960 Rápido, mientras que Alex Delgado se ubicó sexto en 960 Rápido.
Camila García De Paredes finalizó en la octava posición del patinaje artístico tras acumular 93.45 puntos en la sumatoria general.
La actividad del ciclismo de ruta arrancó en la prueba de contrarreloj individual con Carlos Samudio en el sexto lugar masculino tras registrar 57:21.29 minutos en 48 kilómetros y Bolívar Espinosa en la décima casilla, mientras que Wendy Ducreux culminó undécima en la rama femenina.
Asimismo, en la esgrima, Isaac Dorati y Arturo Dorati alcanzaron la tabla de 16 en la modalidad de espada individual.
En el debut del golf, Alexa Rodríguez ocupó el décimo puesto femenino con cinco golpes sobre el par, escoltada por Ailynn Nakada en el lugar 17, en tanto Jean Paul Ducruet y Jean Louis Ducruet se posicionaron en los casilleros 15 y 17 de la rama masculina.
Finalmente, en el boxeo, Cristofer Filos concluyó su participación en los cuartos de final de los -65 kilogramos al caer por decisión unánime de 0-5 ante el brasileño Yuri Reis.
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