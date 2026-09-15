Lo que debes saber este martes 15 de septiembre en Panamá y el mundo

La agenda informativa de este martes 15 de septiembre está marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el escenario internacional, desde temas políticos y económicos hasta emergencias marítimas y noticias deportivas.

-El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, advirtió que, de concretarse la incorporación de Roberto Ruiz Díaz a la Alcaldía, este deberá asumir las funciones y asignaciones que determine la administración municipal.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mantiene seguimiento a un incidente ocurrido a bordo del buque tanquero de bandera panameña El Gaia, cuando navegaba por el estrecho de Ormuz, al norte de la península de Musandam, en Omán.

-El empresario italiano Giuseppe Cicatelli salió al paso de las acusaciones relacionadas con un supuesto delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, presentada por la fiscal Rochelle Castillo Ríos el pasado 31 de agosto.

-Panamá acumuló un crecimiento de 5.86% entre enero y julio de 2026, según los datos del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), compilados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

-Decenas de personas acudieron al Centro de Convenciones Atlapa para participar en la Feria de Empleo 2.0 by Konzerta, en busca de una oportunidad laboral. La jornada continuará este miércoles 16 de septiembre.

-El futbolista colombiano James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia mediante un video publicado en redes sociales, en el que agradeció a compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su carrera con el combinado nacional.

-El empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por su participación en una trama de lavado de dinero relacionada con contratos públicos de Venezuela.