Buque panameño El Gaia sufre incendio en el estrecho de Ormuz; hay dos desaparecidos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó la tarde de este martes 15 de septiembre que da seguimiento a un incidente registrado a bordo del buque tanquero de bandera panameña El Gaia, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, al norte de la península de Musandam, en Omán.

De acuerdo con la información disponible, El Gaia recibió un impacto en el área de la sala de máquinas, lo que provocó un incendio a bordo.

La embarcación cuenta con 25 tripulantes. De ellos, 23 fueron evacuados y puestos a salvo, mientras que otros dos permanecen desaparecidos.

La AMP, a través de la Dirección General de Marina Mercante, mantiene comunicación con los operadores del buque, el agente local designado y las autoridades del Sultanato de Omán.

También se le da seguimiento a las labores de respuesta y búsqueda, en el marco de sus responsabilidades como estado de abanderamiento.

Además, la entidad señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación y brindando apoyo a la tripulación y a los operadores de la embarcación, en coordinación con las autoridades competentes.