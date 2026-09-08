Incendio afecta al buque Min Jiang Kou en aguas del Pacífico de Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que el buque Min Jiang Kou, de bandera de las Islas Marshall, se encuentra en aguas panameñas bajo operaciones especializadas de salvamento, luego de sufrir un incendio cuando navegaba aproximadamente a 600 millas náuticas de Panamá.

La embarcación, de tipo Ro-Ro, diseñada para transportar automóviles, camiones y maquinaria pesada, permanece sin tripulación y en condición de blackout, es decir, sin suministro eléctrico a bordo.

De acuerdo con la AMP, la empresa especializada responsable de las labores de salvamento solicitó el ingreso del buque a aguas panameñas con el objetivo de realizar las operaciones necesarias para estabilizar la nave y garantizar condiciones seguras para su posterior traslado a un astillero en Asia.

Durante la noche de este lunes 7 de septiembre, se registró un incremento de temperatura en determinadas áreas de las cubiertas del Min Jiang Kou.

Ante esta situación, se desarrollan labores de enfriamiento del casco, mientras las circunstancias que provocaron el aumento de temperatura permanecen bajo evaluación técnica.

Actualmente, tres remolcadores participan en las operaciones destinadas a atender el incidente y mantener estabilizada la embarcación.

La AMP señaló que mantiene un seguimiento permanente de las operaciones de salvamento y de las condiciones de seguridad del buque, en coordinación con la empresa especializada encargada de la atención del incidente.

¿Qué ocurrió con el Min Jiang Kou?

El Min Jiang Kou sufrió un incendio mientras se encontraba aproximadamente a 600 millas náuticas de Panamá. Posteriormente, ingresó a aguas panameñas para facilitar las labores especializadas de salvamento.

La embarcación permanece sin tripulación y sin energía eléctrica, mientras equipos especializados trabajan en su estabilización y enfriamiento, como paso previo a su eventual traslado hacia Asia.