Los Santos, Metro y Oeste triunfan en el Nacional de Béisbol Sub-10

La fase regular del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-10 continuó este martes 8 de septiembre con la celebración de seis encuentros en las instalaciones del Estadio Felipe Motta y la Academia Mariano Rivera.

En esta fecha las representaciones de Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Panamá Oeste, Darién y Panamá Metro consiguieron triunfos en el certamen de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) que reúne a doce novenas provinciales con miras a la observación de atletas para futuras selecciones nacionales.

En la programación desarrollada en la Academia Mariano Rivera, la selección de Los Santos venció 7 carreras por 1 al equipo de Bocas del Toro, al tiempo que Panamá Oeste superó 10 por 0 a Chiriquí Occidente y el conjunto de Darién derrotó 6 por 1 a Herrera para afianzar su posición dentro de la tabla de clasificación de la ronda regular.

Por su parte, las acciones disputadas en el Estadio Felipe Motta registraron la victoria de Veraguas 7 por 3 sobre Chiriquí, el triunfo de Coclé 5 por 4 ante el colectivo de Colón y el blanqueo de Panamá Metro 3 por 0 sobre Panamá Este, resultado que permitió a la escuadra metropolitana retomar la actividad en el terreno tras la suspensión por lluvia sufrida en la fecha del lunes 7 de septiembre durante su compromiso frente a Coclé.

Asimismo, la acumulación de estos marcadores otorga continuidad al calendario oficial del torneo tras una jornada inaugural en la que conjuntos como Chiriquí, Occidente, Panamá Este y Los Santos sumaron sus primeros triunfos en la búsqueda de los cupos a las fases de eliminación directa del campeonato.