Las 7 noticias más importantes de Panamá este martes 8 de septiembre

La agenda informativa de este martes 8 de septiembre estuvo marcada por acontecimientos políticos, económicos, de seguridad y deportivos, tanto en Panamá como en el ámbito internacional.

-El presidente José Raúl Mulino reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea Nacional con Taiwán no representan una decisión oficial ni cuentan con el aval del Órgano Ejecutivo.

-La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializaron la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las entidades del Estado, como parte de las medidas para contener el gasto público.

-Un colaborador de una empresa transportadora de valores resultó herido durante un intento de asalto a un vehículo blindado en las inmediaciones de Banco General, en Marbella. El trabajador se mantiene estable y fuera de peligro.

-El defensor panameño Andrés Andrade debutó oficialmente en la UEFA Champions League con el LASK, convirtiéndose en el tercer jugador de Panamá en disputar esta competición europea.

-El boxeo panameño también recibió un duro golpe con la muerte de Ismael Laguna Meneses, el recordado “Tigre de Colón”, quien falleció a los 83 años y dejó una destacada trayectoria en el deporte nacional e internacional.

-Una avalancha de piedras y nieve dejó 11 alpinistas muertos y seis desaparecidos en la zona montañosa de Bezengui, en Kabardino-Balkaria, Rusia. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso, citado por DW, el hecho ocurrió el domingo mientras un grupo de 33 escaladores se encontraba en la región, conocida por sus picos de más de 5.000 metros y sus glaciares.

-El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluar un posible indulto para su clienta, cuyo juicio por la muerte de sus tres hijos pequeños concluyó sin un veredicto unánime.