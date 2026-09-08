Debut amargo para Andrade en la Champions League: el LASK cae en Grecia

Sueño cumplido para Andrés Andrade. El zaguero panameño debutó oficialmente en la UEFA Champions League con el LASK en esta campaña 2026-2027. El defensor, con este debut se convirtió en el tercer panameño en jugar la competición más importante a nivel de clubes en Europa.

A pesar de este importante paso en su carrera, el panameño no pudo evitar la derrota del LASK en este debut en la Champions League ante el AEK Atenas del fútbol griego por la mínima de 1-0.

Andrade, quien saltó al terreno de juego en el equipo titular, no pudo hacer nada para evitar el tanto de la victoria de los griegos. El gol vino de un tiro libre muy bien ejecutado por Razvan Marín. De hecho, este tanto del rumano ya está en la mesa de discusión para ser uno de los goles de la temporada y eso que apenas estamos iniciando la primera fecha de la fase de liga.

Nuevamente como defensor por izquierda en esa línea de tres con el que juega el LASK, Andrade disputó los 90 minutos del cotejo, completó 37 pases de 57 intentados (65% de efectividad), realizó un disparo que se marchó desviado, tocó 73 veces el esférico, hizo una intercepción y recuperó cuatro veces el balón.

Sumado a ello, Andrade nuevamente destacó en el partido con sus constantes trazos largos y salteos buscando siempre a los delanteros del LASK, tanto a Christoph Lang como Moses Usor. Además, el defensor panameño fue amonestado a los 80 minutos del partido.

Este 2026 ha sido más que positivo para Andrade. Hace unos meses atrás debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Panamá teniendo un papel protagónico y ahora a nivel de clubes ya sabe lo que es jugar una fase de liga de la Champions League.