De la LPF a la Champions: La semana soñada de Andrade, Martínez y Blackman

La UEFA Champions League 2026-2027 ya está en marcha y tendrá un sabor muy panameño a diferencia de otras ediciones anteriores. Andrés Andrade, Cristian ‘El Fulo’ Martínez y César Blackman ya se encuentran listos para debutar en el torneo más prestigiosos a nivel de clubes en el viejo continente.

Este trío de panameños están a pocas horas de ver como sus sueños se volverán realidad tras años de mucha carrera, sacrificios, aprendizaje, pero sobre todo tras un largo proceso y paciencia.

Iniciando por el LASK de Andrade. El equipo austriaco será el equipo que estrenará la nueva temporada del torneo continental y lo hará ante el AEK Athens de Grecia en condición de visitante. Esta será la primera vez que tanto el LASK, como el zaguero jueguen en el certamen por lo que será un evento especial para toda la institución como para el panameño.

El encuentro está pactado para este martes 8 de septiembre a las 11:45 a.m. (hora local panameña) y se espera que Andrade salga desde el 11 titular para el LASK. De hecho, el canterano del San Francisco FC, descansó en el último partido del club austriaco y no vio minutos ante el Deutschlandsberger SC por el duelo de la Copa de Austria.

Blackman y Martínez a París con el Slovan

El Slovan Bratislava hará su segunda presentación en toda su historia en la Champions League con los panameños Blackman y ‘El Fulo’ Martínez entre sus filas. Su debut será ante los vigentes bicampeones de la Champions, el PSG.

Si bien es cierto que los franceses no vienen en un buen momento (siguen sin ganar en la Ligue 1 y perdieron la Supercopa de Francia), el PSG es uno de los rivales más fuertes del certamen.

Blackman ya sabe lo que es jugar esta competición y se convertirá en el primer panameño en jugar dos temporadas de la Champions League, mientras que ‘El Fulo’ Martínez si hará su debut en el certamen. Los surgidos de El Chorrillo tendrán la oportunidad de mostrarse ante uno de los entrenadores más ganadores del planeta como lo es Luis Enrique. El duelo ante los parisinos en el Parque de los Príncipes está pactado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora local de Panamá).