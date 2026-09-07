Avión de Amazon arrasó una furgoneta y avanzó 1.300 pies fuera de la pista en Miami

Nuevos detalles revelaron la magnitud del recorrido destructivo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde dejó cinco muertos y cinco heridos.

La aeronave avanzó aproximadamente 1.300 pies —unos 396 metros— más allá de la superficie pavimentada, impactó equipos de navegación, destrozó una furgoneta ocupada por siete trabajadores y chocó contra otro automóvil antes de detenerse en una zona cubierta de césped.

La información fue divulgada por Fox News a partir de los primeros hallazgos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), organismo encargado de investigar las causas del accidente.

El carguero, un Boeing 767-300, era operado por la compañía 21 Air para el servicio de Amazon Prime Air. Había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, y se accidentó después de aterrizar en la pista 30 de la terminal aérea de Miami.

Una secuencia de impactos

Según la reconstrucción preliminar, el avión golpeó primero equipos y ayudas de navegación situados al final de la pista. Posteriormente impactó violentamente una Ford Econoline blanca de 2012, propiedad de Professional Ocean Service Corporation, empresa contratista encargada de servicios de limpieza.

En el vehículo viajaban siete personas. Las cinco víctimas mortales se encontraban dentro de esa furgoneta, de acuerdo con los datos suministrados por las autoridades federales. La unidad quedó destruida debido a la fuerza del impacto.

El carguero continuó su recorrido, atravesó una cerca perimetral y chocó contra un Toyota Corolla Cross LE que circulaba por la avenida Northwest 67th. Después siguió avanzando sobre el césped hasta golpear una segunda cerca, ubicada cerca de un espacio donde permanecían estacionados varios robotaxis de Tesla.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, describió el lugar como una escena de “devastación total”. Los investigadores encontraron restos del avión, componentes de los vehículos, bolsas de aire, equipos aeroportuarios y fragmentos de cercas dispersos a lo largo del trayecto.

Investigación examinará el aterrizaje

Las autoridades analizan si el Boeing 767 tocó tierra demasiado adelante en la pista y si todavía existía la posibilidad de abortar el aterrizaje.

La investigación revisará la velocidad de la aeronave, el funcionamiento de los frenos, las condiciones meteorológicas, la experiencia de la tripulación, el desempeño estructural del avión y los procedimientos de 21 Air.

También se examinará la ausencia de un sistema de detención conocido como EMAS, compuesto por materiales diseñados para frenar aeronaves que sobrepasan una pista. No obstante, el aeropuerto contaba con una franja de seguridad de aproximadamente 1.000 pies y cumplía las regulaciones federales aplicables.

La aeronave tenía 32 años de antigüedad y originalmente fue utilizada para transportar pasajeros antes de ser convertida en carguero en 2015.

Amazon expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que colaborará con las autoridades. 21 Air también aseguró que entregará la información requerida para esclarecer las circunstancias del siniestro.

¿Cómo ocurrió el accidente del avión de carga de Amazon en Miami que dejó cinco muertos?

El carguero sobrepasó la pista, recorrió 1.300 pies, golpeó equipos aeroportuarios, una furgoneta con siete personas, un automóvil y dos cercas.