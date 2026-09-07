Pandeportes cierra el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez por urgentes adecuaciones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) , en un comunicado, dio a conocer el cierre oficial y temporal del estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera en Panamá Oeste para iniciar con su rehabilitación que tanto necesita.

Tras varios llamados de atención por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), clubes, jugadores y diferentes sectores de la prensa, Pandeportes decidió tomar la decisión de cerrar este recinto para que reciba las adecuaciones necesarias.

De acuerdo con el comunicado del ente deportivo, el estadio estará cerrado a partir de este martes 8 de septiembre y se espera que permanezca cerrado por los próximos meses para poder realizar la rehabilitación de la grama e instalación de nuevas iluminarias.

En ese sentido, es importante destacar que Pandeportes se encargará de las zonas del estadio antes mencionadas. Se pudo conocer que tanto el ente deportivo, como los clubes profesionales que utilizan este recinto y la Fepafut han sostenido reuniones para llegar a un acuerdo equitativo de las zonas a rehabilitar.

Los clubes se encargarán de una zona para arreglar, Pandeportes de las iluminarias y la grama de la cancha, mientras que la Fepafut se comprometió con el sistema de agua de los vestuarios, tarea que cumplieron en su determinado momento.