Pandeportes cierra el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez por urgentes adecuaciones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), en un comunicado, dio a conocer el cierre oficial y temporal del estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera en Panamá Oeste para iniciar con su rehabilitación que tanto necesita.
Tras varios llamados de atención por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), clubes, jugadores y diferentes sectores de la prensa, Pandeportes decidió tomar la decisión de cerrar este recinto para que reciba las adecuaciones necesarias.
De acuerdo con el comunicado del ente deportivo, el estadio estará cerrado a partir de este martes 8 de septiembre y se espera que permanezca cerrado por los próximos meses para poder realizar la rehabilitación de la grama e instalación de nuevas iluminarias.
En ese sentido, es importante destacar que Pandeportes se encargará de las zonas del estadio antes mencionadas. Se pudo conocer que tanto el ente deportivo, como los clubes profesionales que utilizan este recinto y la Fepafut han sostenido reuniones para llegar a un acuerdo equitativo de las zonas a rehabilitar.
Los clubes se encargarán de una zona para arreglar, Pandeportes de las iluminarias y la grama de la cancha, mientras que la Fepafut se comprometió con el sistema de agua de los vestuarios, tarea que cumplieron en su determinado momento.
“El seguimiento y las evaluaciones técnicas realizadas, sumados a las preocupaciones expresadas por futbolistas, clubes y organizaciones deportivas, hacen necesario adoptar esta medida, priorizando la seguridad e integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, aficionados y demás usuarios”, señaló el comunicado.
Esto llega en un momento importante, ya que meses atrás se había comentado de manera constante la necesidad de cerrar esta instalación deportiva para salvaguardar la integridad física de los futbolistas, así como también darle un mayor valor al espectáculo deportivo de las diferentes ligas profesionales que se celebran en el estadio.
“En consecuencia, quedarán suspendidos los partidos, entrenamientos y demás actividades deportivas. Pandeportes coordinará con las organizaciones correspondientes la reubicación de los encuentros previamente programados, procurando reducir las afectaciones a la LPF, Liga Prom, LFF y demás competencias que utilizan este escenario”, se resaltó en el comunicado.
El San Francisco FC, CAI, Atlético Nacional y el CD Origen tendrán que programar sus partidos de sus respectivas ligas y entrenamientos en otro sitio mientras que realiza la rehabilitación del estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez. Las diferentes ligas distritoriales y locales también tendrán que ser relocalizadas en otro recinto mientras duren las respectivas obras.
La gran incógnita será en donde llegarán a jugar estos equipos ante la falta de recintos deportivos y la saturación de partidos en los estadios habilitados para jugar las ligas federadas o profesionales.
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