‘No es negociable’: Afutpa exige el cierre urgente del Muquita Sánchez

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa) solicitó este lunes 31 de agosto a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) el traslado de los partidos y la clausura temporal del estadio Agustín “Muquita” Sánchez en La Chorrera debido a las condiciones insalubres e inseguras que ponen en peligro la salud física de los atletas profesionales.

La medida adoptada mediante un comunicado por el gremio cuenta con el respaldo expreso de los futbolistas de la liga local, quienes demandan la paralización de la actividad deportiva en esta sede hasta que existan garantías estructurales e higiénicas para la alta competencia.

“La salud y la integridad de los futbolistas no son negociables” y exigir que no se obligue a los atletas a competir en escenarios con condiciones que calificaron de “insalubres, deplorables e inseguras”, afirma Afutpa en su mensaje.

El inmueble de La Chorrera, inaugurado en 1963 y administrado por Pandeportes, cuenta con capacidad para más de tres mil espectadores y sirve de sede para el San Francisco FC, el Club Atlético Independiente (CAI) y el Atlético Nacional en la máxima categoría del fútbol panameño.

En días previos, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, reconoció la necesidad de ejecutar reparaciones en el recinto deportivo de manera coordinada entre la institución estatal, la federación y los clubes mientras avanzan los trámites administrativos para su recuperación.

Frente a las notas formales remitidas por la organización sindical, tanto la directiva de la LPF como las autoridades de Pandeportes se mantienen a la espera de emitir un pronunciamiento oficial sobre el reajuste del calendario del torneo.