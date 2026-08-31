Crisis hídrica en Azuero: Idaan espera definir en diciembre si se puede consumir agua

La situación del agua potable en la región de Azuero podría presentar una mejora en los próximos meses. La directora provincial del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Herrera, Yauruslaydis Ibarra, informó que se espera que en diciembre pueda evaluarse nuevamente la posibilidad de autorizar el consumo de agua directamente en las residencias.
Ibarra explicó a medios de comunicación que las maniobras realizadas en las diferentes plantas de tratamiento han generado resultados favorables, por lo que la institución espera mantener esta tendencia y contar en diciembre con información más positiva sobre la calidad del agua que reciben las comunidades de la región.
“Esperamos que, continuando en la misma línea, en diciembre podamos contar con una información más positiva respecto al tema”, señaló la directora provincial
La problemática del agua potable afecta desde hace aproximadamente dos años a comunidades de la región de Azuero, particularmente en sectores de los distritos de Chitré, Las Tablas, Los Santos y Guararé.
La contaminación registrada en importantes fuentes hídricas, entre ellas los ríos La Villa y Estibaná, ha obligado a mantener la advertencia de que el agua que actualmente llega a los hogares de estas áreas no debe utilizarse para consumo directo, hasta que las autoridades determinen que cumple con las condiciones necesarias para ser considerada potable.
Mientras continúan las acciones en las plantas de tratamiento, las autoridades mantienen el seguimiento a la calidad del agua y a las condiciones de las fuentes que abastecen a la población.
El Idaan espera que los resultados de las próximas evaluaciones permitan determinar si en diciembre existen las condiciones para levantar la advertencia y permitir nuevamente el consumo directo del agua en los hogares de las zonas afectadas.
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