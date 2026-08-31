Crisis hídrica en Azuero: Idaan espera definir en diciembre si se puede consumir agua

La situación del agua potable en la región de Azuero podría presentar una mejora en los próximos meses. La directora provincial del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Herrera, Yauruslaydis Ibarra, informó que se espera que en diciembre pueda evaluarse nuevamente la posibilidad de autorizar el consumo de agua directamente en las residencias.

Ibarra explicó a medios de comunicación que las maniobras realizadas en las diferentes plantas de tratamiento han generado resultados favorables, por lo que la institución espera mantener esta tendencia y contar en diciembre con información más positiva sobre la calidad del agua que reciben las comunidades de la región.

“Esperamos que, continuando en la misma línea, en diciembre podamos contar con una información más positiva respecto al tema”, señaló la directora provincial