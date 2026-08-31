Novak Djokovic: ‘Es algo que arrastro prácticamente en todos los partidos, vómitos y nauseas’

El serbio Novak Djokovic aseguró, tras perder en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Mariano Navone, que arrastra “prácticamente en todos los partidos” que ha disputado este año “vómitos y náuseas” y que es “un problema serio” que hace que no sepa hasta dónde puede “llegar”.

“Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido. Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo”, dijo Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido.

“Tuve un break de ventaja en el cuarto set, pero sufrí durante todo el partido desde el cuarto juego. De nuevo, no quiero restarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen chico, un luchador. Pero no lo disfruté”, añadió.

Djokovic nunca había perdido en la primera ronda en sus 19 Abiertos de Estados Unidos.

“Sí, es un buen récord, otro más. Pero, sí, la verdad es que no estoy pensando demasiado en ello. Por supuesto, he estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero el presente es el presente. Acabo de salir de la pista y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo”, admitió.

“Ahora mismo no estoy profundizando tanto. Simplemente estoy tratando de afrontar realmente lo que está pasando y ver hasta dónde puedo llegar así”, añadió.